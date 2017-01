Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

100,20 EUR -0,05% (25.01.2017, 11:59)



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

100,251 EUR +0,40% (25.01.2017, 12:02)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum AG:



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (25.01.2017/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) von 96 Euro auf 105 Euro.Die Busch SE habe am 24.01. ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von Pfeiffer Vacuum angekündigt. Der Angebotspreis werde 96,20 Euro pro Aktie in bar betragen. Bereits im September 2015 habe die Gruppe den Erwerb von 15% an Pfeiffer offen gelegt. Im Oktober 2015 sei das Investment auf 27,19% aufgestockt worden, wobei Busch eingeräumt habe, strategische Ziele zu verfolgen. Der Kursaufschlag betrage nur rund 12% gegenüber dem volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs vor der Ankündigung des Angebots. Eine Mindestannahmeschwelle sei zudem nicht vorgesehen. Der aktuelle Aktienkurs liege derzeit aber über dem Angebotspreis, weshalb das Angebot aus Sicht des Analysten derzeit nicht attraktiv sei.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Pfeiffer Vacuum-Aktie. (Analyse vom 25.01.2017)