ISIN Peugeot-Aktie:

FR0000121501



WKN Peugeot-Aktie:

852363



Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEU



Euronext - Paris Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

UG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEUGF



Kurzprofil PSA Peugeot Citroën S.A.:



PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) ist ein französischer Autokonzern mit den Marken Peugeot und Citroën. Der Konzern gehört zu den größten Automobilhersteller in Europa. Zum PSA-Konzern gehören neben Peugeot und Citroën auch folgende Unternehmen: Faurecia (ein Zulieferer für Sitze, Cockpits, Abgassysteme und andere Komponenten), Banque PSA Finance (Finanzdienstleister mit den Zweigniederlassungen Peugeot Bank und Citroën Bank), Peugeot Motocycles, (Hersteller für Roller und Motorräder), Peugeot Citroën Moteurs (PCM) (Verkaufsunternehmen für Motoren) sowie Process Conception Ingénierie (PCI) (Unternehmen für die Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme von Industrieanlagen). Der größte Aktionär von PSA Peugeot Citroën ist mit 25,4% die Familie Peugeot. (21.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Peugeot-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des französischen Autobauers PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) unter die Lupe.Am 2. November hätten sich die Analysten aufgrund des seinerzeit vorliegenden Flaggenausbruchs konstruktiv hinsichtlich der Peugeot-Aktie geäußert. Da der Autotitel mittlerweile deutlich zugelegt habe, sei es Zeit für ein Update zur ursprünglichen Analyse. Um es vorwegzunehmen: Aktuell seien die Analysten vorsichtig und würden den Fuß vom Gas nehmen. Schließlich habe das Papier eine Vielzahl an Widerständen unmittelbar vor der Brust. Gemeint sei in erster Linie der Kreuzwiderstand aus dem ehemaligen Aufwärtstrend seit November 2012 (akt. bei 19,54 EUR) und dem 2015er-Hoch bei 19,71 EUR.Allerdings würden die angeführten Hürden nur den Auftakt zu einem Barrierenbündel markieren, welches sich bis zu den Hochpunkten der Jahre 2010 und 2011 bei 20,53/21,40 EUR erstrecke. Da der RSI auf Wochenbasis mit einem Wert von fast 75 bereits jetzt tief im überkauften Terrain notiere, stelle ein Spurt über die angeführte Widerstandszone ein schwieriges Unterfangen dar. Vielmehr werde eine Verschnaufpause zusehends wahrscheinlicher. Die Hochpunkte vom Dezember 2015 und März 2016 bei 17,13/15,75 EUR definieren dabei mögliche Rückzugsbereiche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 21.02.2017)Tradegate-Aktienkurs Peugeot-Aktie:18,30 EUR -0,14% (21.02.2017, 09:01)Euronext Paris-Aktienkurs Peugeot-Aktie:18,355 EUR +0,27% (21.02.2017, 09:15)