ISIN Peugeot-Aktie:

FR0000121501



WKN Peugeot-Aktie:

852363



Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEU



Euronext - Paris Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

UG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEUGF



Kurzprofil PSA Peugeot Citroën S.A.:



PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) ist ein französischer Autokonzern mit den Marken Peugeot und Citroën. Der Konzern gehört zu den größten Automobilhersteller in Europa. Zum PSA-Konzern gehören neben Peugeot und Citroën auch folgende Unternehmen: Faurecia (ein Zulieferer für Sitze, Cockpits, Abgassysteme und andere Komponenten), Banque PSA Finance (Finanzdienstleister mit den Zweigniederlassungen Peugeot Bank und Citroën Bank), Peugeot Motocycles, (Hersteller für Roller und Motorräder), Peugeot Citroën Moteurs (PCM) (Verkaufsunternehmen für Motoren) sowie Process Conception Ingénierie (PCI) (Unternehmen für die Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme von Industrieanlagen). Der größte Aktionär von PSA Peugeot Citroën ist mit 25,4% die Familie Peugeot. (26.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Peugeot-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Autobauers PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) charttechnisch unter die Lupe.Die Peugeot-Aktie habe mit einem Kursplus von über 40% im bisherigen Jahresverlauf den Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts (-8,9%) meilenweit abgehängt. Mit dieser Wertentwicklung habe der Autotitel sogar im gesamten Sektor die "pole position" inne. Aus charttechnischer Sicht könnte das Papier weiter auf der Überholspur bleiben. Schließlich habe die Marktteilnehmer über die letzten acht Jahre, im Bereich der horizontalen Barrieren bei rund 20/21 EUR, regelmäßig der Mut verlassen. Dieser "Deckel" sei jüngst gelüftet worden, so dass ein neues prozyklisches Investmentkaufsignal entstehe. Aus der Höhe der seit Anfang 2017 bestehenden Schiebezone ergebe sich zunächst ein kalkulatorisches Kursziel von rund 25,50 EUR. Dank des beschriebenen Befreiungsschlags könne die Kursentwicklung seit Herbst 2008 sogar als langfristige Bodenbildung interpretiert werden, was perspektivisch noch ein viel größeres Kurspotenzial verspreche. Das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite werde durch die synchronen Einstiegssignale seitens des MACD und des Aroon reduziert. Dennoch sollten Investoren die o. g. Ausbruchsmarken bei gut 20 EUR als Stop-Loss heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Peugeot-Aktie:24,38 EUR +1,67% (26.07.2018, 11:15)Euronext Paris-Aktienkurs Peugeot-Aktie:24,31 EUR +2,40% (26.07.2018, 11:43)