Euronext Paris-Aktienkurs Peugeot-Aktie:

18,40 EUR +2,82% (06.07.2017, 17:38)



ISIN Peugeot-Aktie:

FR0000121501



WKN Peugeot-Aktie:

852363



Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEU



Euronext - Paris Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

UG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEUGF



Kurzprofil PSA Peugeot Citroën S.A.:



PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) ist ein französischer Autokonzern mit den Marken Peugeot und Citroën. Der Konzern gehört zu den größten Automobilhersteller in Europa. Zum PSA-Konzern gehören neben Peugeot und Citroën auch folgende Unternehmen: Faurecia (ein Zulieferer für Sitze, Cockpits, Abgassysteme und andere Komponenten), Banque PSA Finance (Finanzdienstleister mit den Zweigniederlassungen Peugeot Bank und Citroën Bank), Peugeot Motocycles, (Hersteller für Roller und Motorräder), Peugeot Citroën Moteurs (PCM) (Verkaufsunternehmen für Motoren) sowie Process Conception Ingénierie (PCI) (Unternehmen für die Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme von Industrieanlagen). Der größte Aktionär von PSA Peugeot Citroën ist mit 25,4% die Familie Peugeot. (07.07.2017/ac/a/a)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat am Mittwoch (05.07.) die Übernahme von Opel durch den französischen Autobauer Peugeot (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) genehmigt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der EU-Kommission:Nach eingehender Prüfung genehmigte die Kommission das Vorhaben ohne Auflagen, da es auf den betroffenen Märkten keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gibt.Mit der Übernahme von Opel erwirbt Peugeot S.A. ("PSA") alle mit Opel verbundenen Vermögenswerte und Beteiligungen und erlangt damit die alleinige Kontrolle über die Gesamtheit von Opel. Da sowohl PSA als auch Opel in der Herstellung von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen tätig sind, hat die Kommission die Auswirkungen der geplanten Übernahme auf die Automobilmärkte sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene und für die Bereiche Groß- und Einzelhandel von Pkw und Nutzfahrzeugen geprüft.Die Untersuchung der Kommission ergab, dass die Marktanteile der beiden Unternehmen bei Herstellung und Verkauf von Kraftfahrzeugen auf allen betroffenen Märkten vergleichsweise gering sind. Nur auf den Märkten in Estland und Portugal erreichen die Unternehmen im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge einen Marktanteil von mehr als 40%, jedoch bei einem Zuwachs von unter 5%. Das aus dem Zusammenschluss hervorgegangene Unternehmen hat zudem weiterhin einen starken Wettbewerb seitens anderer internationaler Hersteller. Was die Groß- und Einzelhandelsmärkte betrifft, schloss die Kommission aus, dass das Vorhaben nachteilige Auswirkungen haben könnte, da PSA und Opel unterschiedliche Vertriebskanäle nutzen und unabhängige Einzelhändler, Importeure und Händler haben.