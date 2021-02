Tradegate-Aktienkurs Petrofac-Aktie:

Kurzprofil Petrofac Limited:



Petrofac Limited (ISIN: GB00B0H2K534, WKN: A0HF9Y, Ticker-Symbol: P2F, Nasdaq OTC-Symbol: POFCY) ist ein britischer Anbieter von Ölfelddienstleistungen für die internationale Öl- und Gasindustrie. Es ist in Jersey (Nummer 81792) registriert und hat seinen Hauptsitz in der Jermyn Street in London. Es verfügt über operative Zentren in Aberdeen, Sharjah, Woking, Chennai, Mumbai, Delhi, Abu Dhabi, Saudi-Arabien und Kuala Lumpur. Es gibt weitere 24 Büros in verschiedenen Ländern. Das Unternehmen ist an der Londoner Börse notiert und Bestandteil des FTSE 250 Index. (02.02.2021/ac/a/a)





London (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer CapeView Capital fährt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Petrofac unter die Offenlegungsschwelle zurück:Die Shortseller des Hedgefonds CapeView Capital senken ihr Engagement in den Aktien von Petrofac (ISIN: GB00B0H2K534, WKN: A0HF9Y, Ticker-Symbol: P2F, Nasdaq OTC-Symbol: POFCY) moderat.Der Hedgefonds CapeView Capital mit Sitz in London, England, hat am 29.01.2021 seine Short-Position von 0,53% auf 0,49% der Petrofac-Aktien gekürzt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von Petrofac:0,00% Rye Bay Capital LLP (01.02.2021)Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen von mindestens 0,49% der Petrofac-Aktien.Börsenplätze Petrofac-Aktie: