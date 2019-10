Frankfurt-Aktienkurs PetMed Express-Aktie:

Kurzprofil PetMed Express Inc.:



Die PetMed Express Inc. (ISIN: US7163821066, WKN: 121843, Ticker-Symbol: PQM, Nasdaq-Symbol: PETS) ist ein Unternehmen aus der Branche Pharma aus den USA. Das Unternehmen vertreibt verschreibungspflichtige und rezeptfreie Haustierpräparate sowie andere Gesundheitsprodukte für Hunde und Katzen. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Nasdaq, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index NASDAQ Composite Index gelistet. (22.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PetMed Express-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von PetMed Express Inc. (ISIN: US7163821066, WKN: 121843, Ticker-Symbol: PQM, Nasdaq-Symbol: PETS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.PetMed Express gehe jetzt ab wie eine Rakete, so der Aktienprofi. Die Online-Apotheke für Tiermedizin habe gestern ordentliche Quartalszahlen gemeldet. Das Problem bei PetMed Express sei aber, dass sie eine der höchst geshorteten Aktien sei. Ganz viele Anleger hätten hier mit relativ hohen Beträgen auf weitere Kurserosion gesetzt. Jetzt seien die ordentlichen Q3-Zahlen gekommen und einige Anleger würden anfangen, ihre Positionen einzudecken. Das habe gestern zu einem Short Squeeze geführt. Die PetMed Express-Aktie ist um 30% angestiegen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.10.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs PetMed Express-Aktie:22,80 EUR -2,44% (22.10.2019, 09:30)