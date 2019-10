Börsenplätze PetMed Express-Aktie:



Die PetMed Express Inc. (ISIN: US7163821066, WKN: 121843, Ticker-Symbol: PQM, Nasdaq-Symbol: PETS) ist ein Unternehmen aus der Branche Pharma aus den USA. Das Unternehmen vertreibt verschreibungspflichtige und rezeptfreie Haustierpräparate sowie andere Gesundheitsprodukte für Hunde und Katzen. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Nasdaq, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index NASDAQ Composite Index gelistet. (21.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PetMed Express-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PetMed Express Inc. (ISIN: US7163821066, WKN: 121843, Ticker-Symbol: PQM, Nasdaq-Symbol: PETS) unter die Lupe.PetMed Express betreibe in den USA eine Online-Versandapotheke, die verschreibungspflichtige Tiermedikamente verkaufe - und damit eine preisgünstigere Alternative zum weitverbreiteten Direktvertrieb über Tierarztpraxen biete. Abgerundet werde das Angebot durch rezeptfreie Medikamente, Zubehörartikel und Futtermittel.In den zurückliegenden Quartalen habe das Unternehmen mit wachsendem Konkurrenzdruck und verfehlten Gewinnzielen zu kämpfen gehabt, doch das gehöre nun der Vergangenheit an: Mit dem jüngsten Zahlenwerk am heutigen Montag seien die Erwartungen wieder klar übertroffen worden.Zwar sei der Quartalserlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2 Prozent auf 69,9 Millionen Dollar und der Nettogewinn pro Aktie sogar um 37 Prozent auf 33 Cent gesunken. Speziell beim EPS hätten die Analysten im Schnitt allerdings einen noch stärkeren Rückgang auf 26 Cent befürchtet.Ebenfalls positiv: Die Bruttogewinnmarge habe sich im zweiten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahrs 2020 auf 12,0 Prozent verbessert (Vorquartal: 7,7 Prozent). Das sei in erster Linie der neuen Strategie zu verdanken: Dabei beziehe PetMed die Medikamente neuerdings direkt von den Herstellern - und nicht mehr von Zwischenhändlern.Mutige Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PetMed Express-Aktie. Das Kursziel laute 32 Euro. (Analyse vom 21.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link