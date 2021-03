ASX-Aktienkurs Perseus Mining-Aktie:

1,135 AUD -0,44% (26.03.2021, 06:10)



ISIN Perseus Mining-Aktie:

AU000000PRU3



WKN Perseus Mining-Aktie:

A0B7MN



Ticker-Symbol Perseus Mining-Aktie:

P4Q



ASX Ticker-Symbol Perseus Mining-Aktie:

PRU



Kurzprofil Perseus Mining Ltd.:



Perseus Mining Ltd. (ISIN: AU000000PRU3, WKN: A0B7MN, Ticker-Symbol: P4Q, ASX-Ticker-Symbol: PRU) ist ein australisches Unternehmen aus dem Sektor Rohstoffe. (28.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Perseus Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Perseus Mining-Aktie (ISIN: AU000000PRU3, WKN: A0B7MN, Ticker-Symbol: P4Q, ASX-Ticker-Symbol: PRU) unter die Lupe.Die Meldung der Woche - wenngleich keine gute Meldung - sei aus Ghana gekommen. Resolute Mining habe seine Bibiani Gold Mine in Ghana eigentlich an den chinesischen Konzern Chifeng Jilong Gold Mining verkaufen wolle. Die Regierung habe jedoch plötzlich bekannt gegeben, dass dem australischen Goldproduzenten die Lizenz für das Projekt entzogen werde. Die Resolute Mining-Aktie sei daraufhin eingebrochen. Das habe natürlich wieder für Verunsicherung bei den meisten in Afrika tätigen Produzenten gesorgt und so sei z.B. auch gleich die Aktie von Perseus Mining mit in die Tiefe gerissen worden. Der australische Konzern betreibe schließlich in Ghana die Edikan-Mine. Dabei habe sich die Perseus Mining-Aktie während der letzten Gesamtmarktkorrektur ganz gut gehalten. Auch wenn es mehr Klarheit über die Situation in Ghana wünchenswert sei, sehe er die aktuelle Schwäche als eine gute Kaufgelegenheit, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.03.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Perseus Mining-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Perseus Mining -Aktie:0,71 EUR +5,19% (26.03.2021, 22:26)