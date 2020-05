Börsenplätze PerkinElmer-Aktie:



Kurzprofil PerkinElmer Inc.:



PerkinElmer (ISIN: US7140461093, WKN: 850943, Ticker-Symbol: PKN, NYSE-Symbol: PKI) ist ein breitgefächertes, weltweit tätiges Technologieunternehmen in den USA, das Produkte und Systeme für diagnostische, pharmazeutische, umwelttechnische, industrielle und Servicemärkte entwickelt, produziert und verkauft. Das Unternehmen bietet Gesundheits- und Sicherheitsprodukte für Mensch und Umwelt an. Zu den Produkten gehören beispielsweise Früherkennungssysteme für genetische Krankheiten, aber auch Reinigungsprodukte für die Trinkwasseraufbereitung. Es bietet umfangreiche Produktpaletten, um vollständige Labors einrichten zu können - von den nötigen Geräten wie Röntgenscannern bis hin zu den dazu nötigen Daten verarbeitenden Softwares. Das Unternehmen operiert in über 150 Ländern und wurde 1947 in Massachusetts gegründet. (08.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PerkinElmer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PerkinElmer Inc. (ISIN: US7140461093, WKN: 850943, Ticker-Symbol: PKN, NYSE-Symbol: PKI) unter die Lupe.Nicht nur die Top-Player im Bereich Diagnostik wie Abbott Laboratories und Roche würden demnächst den Markt mit Corona-Antikörpertests fluten, sondern auch kleinere hochinteressante Unternehmen. Dazu gehöre unter anderem das US-Unternehmen PerkinElmer, welches nun in dieser Woche dank einer milliardenschweren Übernahme in Deutschland eine "Notfallzulassung" von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten habe.Die FDA habe dem SARS-CoV-2 ELISA (IgG) Test von Euroimmun grünes Licht erteilt. Dabei handle es sich um eine Gesellschaft aus Lübeck, die sich PerkinElmer im Jahr 2017 für 1,2 Milliarden Euro einverleibt habe. Der deutsche Diagnostikspezialist zähle zu den ersten Unternehmen überhaupt, das ein CE-gekennzeichnetes Antikörpersystem für Covid-19 habe entwickeln können.Wie NDR 1 Radio MV berichte, plane Euroimmun die Kapazitäten auf einen zweistelligen Millionenbereich auszubauen. Demnach sei der Test der PerkinElmer-Tochter bereits bei Mitarbeitern der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg und der bekannten "Heinsberg-Studie" zum Einsatz gekommen.Bei Schwäche bleibt die PerkinElmer-Aktie kaufenswert - spannende Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link