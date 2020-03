Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) gehöre zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (11.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Getränkeherstellers PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) unter die Lupe.Der Coca-Cola-Rivale PepsiCo wolle den Getränkehersteller Rockstar Energy Beverages kaufen. Beide Unternehmen hätten sich auf einen Kaufpreis von 3,85 Mrd. US-Dollar (3,39 Mrd. Euro) geeinigt. Das habe PepsiCo am Mittwoch in Purchase bekannt gegeben. Rockstar stelle vor allem Energy-Drinks her.Die beiden Unternehmen würden seit zehn Jahren im Vertrieb zusammenarbeiten. Das Management von PepsiCo erwarte, dass der Kauf innerhalb des ersten Halbjahres abgeschlossen werden könne und sich 2020 nicht wesentlich auf Umsatz und Gewinn auswirken werde. Die Behörden müssten der Übernahme noch zustimmen.Der Hersteller von Pepsi-Cola und der Konkurrent Coca-Cola würden beide in einem Kopf-an-Kopf-Rennen ihr Getränke-Portfolio vergrößern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PepsiCo-Aktie: