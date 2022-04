Börsenplätze PepsiCo-Aktie:



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) gehöre zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (27.04.2022/ac/a/n)



PepsiCo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränke- und Nahrungsmittelriesen PepsiCo unter die Lupe.

Der PepsiCo habe am Dienstag neue Zahlen gemeldet und wolle den Umsatz im laufenden Jahr stärker steigern als bisher angepeilt. Der konservative Dividenden-König mache eine gute Figur, was im aktuell schwierigen Marktumfeld umso beeindruckender sei.

Der Umsatz von PepsiCo solle aus eigener Kraft um acht Prozent zulegen, habe der Konzern am Dienstag mitgeteilt. Das seien zwei Prozentpunkte mehr als bisher. Das Ergebnis je Aktie solle hingegen weiter bei konstanten Wechselkursen um ebenfalls 8% steigen.

In den ersten zwölf Wochen bis Mitte März sei der Konzernumsatz um rund 9% auf 16,2 Mrd. USD geklettert. Das sei etwas mehr gewesen als von Analysten geschätzt, allerdings falle der Zuwachs deutlich kleiner aus als beim US-Rivalen Coca-Cola. Der Betriebsgewinn habe mit fast 5,3 Mrd. USD mehr als doppelt so hoch gelegen wie ein Jahr zuvor.

Die Zahlen würden den Anlegern schmecken und damit den anhaltenden Aufwärtstrend der PepsiCo-Aktie stützen. Der konservative Titel dürfte damit auch weiterhin in der Gunst der Anleger stehen und die Chancen auf neue Rekorde seien gegeben, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2022)