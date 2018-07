Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

95,40 EUR +4,00% (10.07.2018, 18:48)



Nasdaq-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

112,00 USD +3,93% (10.07.2018, 19:02)



ISIN PepsiCo-Aktie:

US7134481081



WKN PepsiCo-Aktie:

851995



Ticker-Symbol PepsiCo-Aktie Deutschland:

PEP



Nasdaq-Symbol PepsiCo-Aktie-Aktie:

PEP



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) gehöre zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (10.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktie sprintet los! AktienanalyseVorbörslich hat der US-amerikanische Getränkehersteller PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und konnte die Erwartungen der Analysten übertreffen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im zweiten Quartal habe PepsiCo einen Umsatz von 16,1 Milliarden US-Dollar erzielt, das einem Plus von 2,4 Prozent entspreche. Der Nettogewinn sei allerdings von 2,1 Milliarden US-Dollar auf 1,82 Milliarden US-Dollar gesunken. Der Konzern sehe die Gründe hierfür in den höheren Transport- und Rohstoffkosten sowie der US-Steuerreform. Sorge bereite der Firma unterdessen der Konsum von kohlensäurehaltigen Softdrinks, dieser liege auf dem wichtigsten Markt den USA auf dem niedrigsten Stand seit 32 Jahren. Für einen Ausgleich habe beim Nahrungsmittelkonzern hingegen die Ernährungssparte sorgen können. Eine höhere Nachfrage nach Knabbergebäck habe die Rückgänge mit Limonaden im abgelaufenen Quartal ausgleichen können. Der Konzern richte sich deshalb verstärkt auf Lebensmittel aus - diese Sparte erwirtschafte bereits mehr als die Hälfte des Umsatzes.Technisch habe sich das Wertpapier im heutigen Handelsverlauf mit einem klaren Kurssprung über die Hürde von 110,00 US-Dollar hinweggesetzt und ziele nun auf seine Zwischenhochs aus der ersten Jahreshälfte ab. Sollte die Kursstärke per Tagesschlusskurs bestätigt werden, könnte sogar ein Rücklauf an die Jahreshochs aus Januar 2018 gelingen und mache ein Long-Investment auf aktuellem Kursniveau durchaus interessant. Durch ein eng anliegendes Stopp-Niveau ergebe sich sogar ein hervorragendes Chancen/Risiko-Verhältnis (CRV) für den Aufbau von kurzfristigen Long-Positionen.Durch das überaus starke Momentum in dem Wertpapier von PepsiCo könne ein erster Zielbereich um 113,90 US-Dollar abgeleitet werden. Darüber bestünde sogar die Möglichkeit eines Kursanstiegs an 116,38 US-Dollar, bevor vielleicht sogar die Jahreshochs bei 122,51 US-Dollar noch angesteuert werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.07.2018)Börsenplätze PepsiCo-Aktie: