Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

81,36 EUR -0,29% (22.10.2021, 14:51)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

94,83 USD +4,61% (21.10.2021)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (22.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Peloton Interactive habe es positive Nachrichten gegeben. Zuletzt haben die Experten von "Der Aktionär" Peloton Interactive als einen "Fallen Angel" vorgestellt, der kommen könnte, wenn sich ein paar Dinge im Unternehmen ändern. Man sollte die Hardware weiterhin günstiger machen.Was die Charttechnik betreffe, hätten die Unterstützungsmarken gehalten. Am 4. November werde Peloton Interactive seine Q3-Zahlen vorlegen. Gestern habe ein Branchendienst gesagt, dass man wohl davon ausgehen könne, dass es beim Kerngeschäft (Fahrräder) zu einem Aufschwung komme. Wenn sich diese Meinung verfestige, könnte die Aktie in den kommenden Tagen in Richtung der 200-Tage-Linie laufen. Zunächst müsste die Peloton Interactive-Aktie aber über die psychologisch wichtige Marke von 100 USD springen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.10.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: