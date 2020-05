Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (15.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Peloton habe die Schwelle von einer Million zahlenden Kunden überschritten. Erweise sich damit die (erhöhte) Jahresprognose von Peloton am Ende als zu konservativ? Für gute Stimmung bei den Anlegern sorge auch eine positive Studie. Heath Terry, Analyst von Goldman Sachs, sehe noch reichlich Potenzial und stufe die Peloton Interactive-Aktie mit dem Rating "kaufen" ein. Sein Kursziel laute 66 Dollar.Das Unternehme habe die Jahresprognose (das Geschäftsjahr endet im Juni) von 1,04 bis 1,05 Millionen fast schon erreicht. Ursprünglich sei Peloton nur von 920.000 bis 930.000 zahlenden Abonnenten ausgegangen. Zum Ende des Quartals im März habe sich die Kundenzahl nur auf 886.100 belaufen.Auch das Umsatzziel habe Peloton kürzlich erhöht: von 1,53 bis 1,55 Milliarden auf 1,72 bis 1,74 Milliarden Dollar.Peloton könnte das Netflix des Sports werden. Nach Meinung des AKTIONÄR sollte Peloton nicht nur in der Zeit von Corona profitieren, sondern auch danach. Immer mehr Menschen würden merken, dass Sport in den eigenen vier Wänden Spaß machen und jede Menge Zeit sparen könne.Das Neue Kursziel für die Peloton Interactive-Aktie laute 55 Euro, Stopp: 34 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link