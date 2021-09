Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

84,00 EUR -0,56% (02.09.2021, 10:50)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

100,04 USD -0,15% (01.09.2021)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (02.09.2021/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive: Kurzfristig aus der Spur - AktienanalysePeloton (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) macht neben dem Verkauf von Fitness-Bikes und -Laufbändern Umsatz durch Abo-Gebühren für digitale Angebote wie Trainingskurse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.In der Pandemie habe die Firma einen Kundenansturm erlebt. Doch nicht zuletzt weil mittlerweile viele Fitness-Studios wieder geöffnet hätten, lasse das Wachstum nach. Das sehe man deutlich in den Zahlen zum Geschäftsquartal per Ende Juli. Die Erlöse seien zwar um 54 Prozent auf 936,9 Mio. Dollar gestiegen. Im Quartal davor habe der Umsatz jedoch noch um mehr als das Doppelte zugelegt und mehr als eine Mrd. Dollar betragen. Zudem sei der Verlust mit 313 Mio. Dollar weitaus größer als erwartet.Damit nicht genug: Peloton habe gewarnt, dass höhere Kosten und starke Preissenkungen bei einigen Produkten die Bilanz im laufenden Vierteljahr belasten dürften. Außerdem sei Peloton mit zunehmender Konkurrenz im Markt für Fitnessgeräte für den heimischen Gebrauch konfrontiert, was nun auch ein Grund für die starken Preisnachlässe für Workout-Bikes gewesen sein dürfte. Darüber hinaus hätten die Geschäfte zuletzt unter einer Rückrufaktion für Laufbänder gelitten.Kurzum: Die Nachrichtenlage könne eigentlich kaum noch schlechter werden und sollte durch den jüngsten Kursrutsch auch bereits in der Aktie eingepreist sein. Die Analysten von Loop Capital würden meinen, Peloton jetzt zu verkaufen, wäre so, als hätte man Apple zu dem Zeitpunkt aus dem Depot geworfen, als die Preise für den iPod gesenkt worden seien - das sei im Jahr 2005 gewesen. Ganz so optimistisch würden die Experten die Peloton-Papiere zwar (noch) nicht sehen, jedoch dürfte sich der Einstieg mittels eines Discounters lohnen. (Ausgabe 34/2021)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: