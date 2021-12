Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

34,70 EUR +1,14% (21.12.2021, 09:02)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

38,70 USD -8,83% (20.12.2021, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (21.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Fitness-Spezialisten Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Peloton-Aktionär zu sein mache derzeit keine Freude. Am Montag sei die Aktie des Herstellers von Spinningbikes um 8% abgerutscht und notiere nur noch einen Hauch über dem Tief bei 36,41 USD. Grund für die Verluste: Die UBS halte die Aktie noch immer für zu teuer. Das Kursziel habe sie drastisch von 65 auf 30 USD gesenkt. Das Rating laute weiterhin "verkaufen".Damit setze sich die Negativ-Serie bei Peloton fort. Vor Kurzem habe das US-Unternehmen einen PR-Gau erlebt, als in der Serie "Sex and the City" ein Darsteller nach dem Training auf seinem Peloton-Bike einen Herzinfarkt erlitten habe. Peloton habe umgehend mit einem witzigen Werbespot gekontert, in dem der Darsteller, Chris Noth, noch lebe. Mittlerweile stehe Noth aber unter Druck. Zwei Frauen hätten dem Schauspieler sexuelle Übergriffe vorgeworfen.Die Idee des Ausdauer- und Krafttrainings in den eigenen vier Wänden mit einem Coach sei ein Gamechanger und habe definitiv noch Potenzial. Aktuell laufe es aber alles andere als rund für das junge Unternehmen. Anleger sollten die Peloton Interactive-Aktie auf die Watchlist setzen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: