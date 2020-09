Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Understatement sei seine Sache nicht. John Foley, Konzernchef von Peloton, habe mit dem US-Unternehmen ganz Großes vor. Seine Prognose: "Wir wollen eines Tages 100 Millionen zahlende Abonnenten haben." Und Foley habe bereits einen Plan, wie der Hersteller von Spinningbikes und Laufbändern das Ziel erreichen könne."Es gibt fast 200 Millionen Menschen auf der Welt, die in ein Fitnessstudio gehen", so Foley vor Kurzem in einem Online-Investorenmeeting." Das sind 200 Millionen Menschen, die Monat für Monat sauer verdientes Geld dafür bezahlen, um unserer Meinung nach minderwertige Fitnessgeräte an einem minderwertigen Standort zu nutzen."Peloton indes werde weiter Gas geben in Sachen Produktinnovationen. "Glauben Sie mir, wir haben noch viele coole Sachen am Start." Zudem wolle das Unternehmen international stark expandieren. Derzeit mache Peloton nur Geschäft in den USA, in Kanada, Großbritannien und Deutschland.Auch der Preis solle beim Kundenwachstum eine Rolle spielen, so Foley. "In Zukunft wollen wir Räder vermieten und gebrauchte Räder verkaufen." Darüber hinaus wolle Peloton zur Verbreitung der digitalen Dienste mit weiteren Tech-Giganten zusammenarbeiten.100 Millionen Kunden sei natürlich ein Wort. Aber ganz unrealistisch sei dies langfristig keineswegs. Netflix sei anfangs auch belächelt worden, als das Streaming-Unternehmen den Kampf gegen die TV-Multis aufgenommen habe. Entscheidend werde aber sein, dass Peloton beim Preis Abstriche mache, sowohl bei der Hard- als auch bei der Software. Viele Interessenten würden sich derzeit gewiss von den hohen Kosten abschrecken lassen. Die Aktie von Peloton sei zuletzt mit einem Kursplus von 190 Prozent seit April unter den Stoppkurs des "Aktionär" gefallen.Die Peloton Interactive-Aktie gehört auf die Watchlist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2020)