Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

78,2060 EUR +2,48% (25.09.2020, 14:55)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

88,56 USD -7,00% (24.09.2020, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie Deutschland:

2ON



NASDAQ-Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (25.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Der Streit um das Prime Bike gehe weiter. Echelon-CEO Lou Lentine habe im Interview mit Yahoo! von einer "großartigen Beziehung zu Amazon.com" gesprochen. Der E-Commerce-Gigant sei von der Idee, ein günstiges Spinningbike anzubieten, begeistert gewesen. Laut Lentine habe er Vertreter von Amazon.vom im Januar auf der Consumer Electronics Show getroffen und über eine Kooperation gesprochen. "Eines der Dinge, das sie verlangten, war ein Preis für ein Bike von etwa 500 USD. Also haben wir an einem 500-USD-Rad gearbeitet. Wir einigten uns darauf, es Prime zu nennen."Es habe E-Mail-Korrespondenz gegeben. "In der Einkaufsabteilung waren alle an Bord." Vor einem Monat habe der Verkaufsstart begonnen. "Wir erhielten einen Anruf aus der Einkaufsabteilung, die uns sagte, dass das Bike innerhalb von Stunden ausverkauft gewesen sei. Doch nun heißt es, Amazon.com wolle nicht, dass wir den Namen Prime verwenden. Für uns ist das ein Schock." Das Bike solle nun einen neuen Namen bekommen.Peloton Interactive habe es geschafft, innerhalb kurzer Zeit eine starke Marke aufzubauen. Nachdem Amazon.com den Echelon-Deal dementiert habe, stehe Peloton Interactive nach wie vor ohne Top-Konkurrent da, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2020)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: