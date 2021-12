Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

40,40 EUR -0,11% (09.12.2021, 09:05)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

45,91 USD +9,89% (08.12.2021)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (09.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Fitness-Spezialisten Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Peloton sei am Mittwoch rund 7 Prozent nach oben geklettert. Peloton wolle sein Fitnessangebot erweitern. Darüber hinaus habe es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank gegeben.Peloton werde sein Fitnessangebot um ein Boxprogramm erweitern und damit die jüngste Expansion fortsetzen. Das neue Trainingsprogramm könne über die Peloton App, das Fahrrad oder die Touchscreens des Laufbands abgerufen werden, habe das Unternehmen via Twitter mitgeteilt.Peloton kämpfe derzeit mit schwächeren Wachstumsraten. Viele der bestehenden Kunden hätten zuletzt weniger trainiert. Ein Teil der Sorge um Peloton sei, dass die Menschen in Fitnessstudios zurückkehren würden, wenn die Angst vor Covid nachlasse, was den Markt für hochwertige Trainingsgeräte für zu Hause schwächen würde.Nach Ansicht der Deutschen Bank jedoch sei es für Investoren an der Zeit, Peloton trotz der jüngsten Schwierigkeiten zu kaufen."Unserer Meinung nach gibt es mehr Szenarien, die zu einem größeren Aufwärtspotenzial führen - wiederum basierend auf einer fundamentalen und unemotionalen Analyse der Ertragskraft des Unternehmens in einem "normalisierten", vollständig geöffneten wirtschaftlichen Umfeld", heiße es in der Notiz.Chris Woronka erwarte, dass sich das Hybrid-Modell bei der Arbeit (Firma und Büro abwechselnd) weiter auf die Fitnesswelt ausdehnen werde. "Folglich hat die Peloton-Aktie noch reichlich Luft", habe er gesagt. Sein Kursziel laute 76 Dollar.Peloton sei nach dem Absturz überverkauft und reif für eine Gegenbewegung. Trotzdem könnte es kurzfristig noch weiter runtergehen, sollte Omikron weiter seinen Schrecken verlieren. Mittel- bis langfristig habe das Unternehmen aber definitiv eine Daseinsberechtigung. Wenn Peloton an der einen oder anderen Stellschraube dreht, sind merklich höhere Kurse drin, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.12.2021)