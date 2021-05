Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

74,91 EUR +7,88% (07.05.2021, 15:35)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

83,78 USD +1,40% (06.05.2021)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (07.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Nach dem Crash wegen des Rückrufs der Laufbänder würden bei Peloton die Antizykliker zugreifen. Am Freitag gewinne die Aktie im vorbörslichen Handel sechs Prozent. Der Grund: Peloton habe Details zur Rückholaktion bekannt gegeben. Bleibe es so, wie es das Unternehmen sage, wäre alles halb so schlimm für Peloton.Der Verkaufsstopp und die Kosten für die Rückrufaktion würden die Umsätze des Unternehmens um 165 Millionen Dollar reduzieren, so der Konzern. Für das Geschäftsjahr 2021/22 (ende im Juni) würden die Analysten demnach 5,4 Milliarden Dollar erwarten. Peloton habe betont, es handle sich bei der Angelegenheit um ein "kurzfristiges Problem".Die Markteinführung des 4.295 Dollar teuren Tread+ werde Peloton darüber hinaus wegen der aktuellen Schwierigkeiten verschieben. Ursprünglich habe das Unternehmen den Verkaufsstart für den 27. Mai vorgesehen.Fraglich sei, ob sich überhaupt viele Kunden an der Rückrufaktion beteiligen würden. Etliche Kunden würden bestimmt über die Gefahren eines Laufbands Bescheid wissen, wenn man die Sicherheitsvorkehrungen nicht beachte. Zudem hätten nicht alle Kunden Kinder oder Haustiere.Die Kosten für die Rückrufaktion dürften bereits im Aktienkurs eingepreist sein. Sofern sich andeutet, dass Klagen gegen Peloton keine großen Erfolgsaussichten haben, sollte die Aktie wieder spürbar anziehen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link