"Der Aktionär" bleibt bullish, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 30.10.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

94,71 EUR -4,40% (30.10.2020, 16:08)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

110,43 USD -4,73% (30.10.2020, 15:54)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie Deutschland:

2ON



NASDAQ-Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (30.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Nach einem Minus von fünf Prozent am Donnerstag gehe es am Freitag vorbörslich mit der Aktie von Peloton weiter abwärts. Der Grund: Citron Research, bekannt für schwere Vorwürfe gegen börsennotierte Unternehmen, schieße scharf gegen Peloton. Die Bewertung des Börsen-Shootingstars sei viel zu hoch, so Citron.Der Spinningbike- und Laufbandhersteller Peloton habe zwar ein starkes Produkt, das zur richtigen Zeit auf den Markt gekommen sei, schreibe Citron auf Twitter. Allerdings sollten die Anleger nicht den Fehler machen, die Marktmacht des Unternehmens zu überschätzen. Apple etwa sollte man laut Citron unbedingt im Blick haben.Besonders problematisch, so die Shortseller: die hohe Marktkapitalisierung. Ein Kunde werde bei Peloton mit 24.000 Dollar bewertet. Netflix etwa käme auf 1.139 Dollar pro Kunde.Doch der Vergleich hinke stark, denn die Abos bei Netflix seien viel günstiger, nämlich 13,99 Dollar und 17,99 Dollar. Peloton-Kunden würden indes monatlich 39 Dollar bezahlen.Nächster Unterschied zu Netflix: Während der Streaming-Pionier beim Wachstum bereits an seine Grenzen stoße, fange Peloton gerade erst an. Aktuell habe Peloton knapp 1,4 Millionen Kunden. Langfristig wolle CEO John Foley 100 Millionen Kunden gewinnen."Es gibt fast 200 Millionen Menschen auf der Welt, die in ein Fitnessstudio gehen", so Foley. "Das sind 200 Millionen Menschen, die Monat für Monat sauer verdientes Geld dafür bezahlen, um unserer Meinung nach minderwertige Fitnessgeräte an einem minderwertigen Standort zu nutzen."Es sei übrigens nicht der erste Angriff von Citron gegen Peloton. Bereits 2019, kurz nach dem Börsengang, hätten sich die Shorties über den hohen Börsenwert echauffiert, damals zehn Milliarden Dollar. Ihr Kursziel für 2020: fünf Dollar. Heute stehe bei 114 Dollar und der Börsenwert betrage 33,5 Milliarden Dollar.Klar, Peloton sei mit einem KUV von 10 kein Schnäppchen mehr. Doch die Bewertung gehe in Ordnung, weil Peloton in einem hochlukrativen Markt stark wachse. Zudem habe der Konzern innerhalb kürzester Zeit eine starke Marke aufgebaut, an der sich einige Wettbewerber die Zähne ausbeißen würden.