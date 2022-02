Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (08.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Onlinefitness-Anbieters Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Der heiße Ritt der Peloton Interactive-Aktie setze sich am Dienstag fort - nur dieses Mal in die andere Richtung. Vorbörslich verliere das Papier acht Prozent auf 27,40 Dollar. Peloton habe sein Umsatzziel für 2022 massiv gesenkt. Zudem müsse Chef John Foley abtreten.Neuer CEO werde Barry McCarthy, der früher Finanzvorstand bei Spotify und Netflix gewesen sei. Foley werde in den Aufsichtsrat wechseln. Das berichte das "Wall Street Journal".Zudem werde Peloton 2.800 Stellen streichen. Das entspreche 20 Prozent der Belegschaft.Der Wechsel an der Spitze sei logisch, sei Foley doch nicht groß etwas eingefallen, das stockende Wachstum wieder auf Trab zu bringen. Der Zeitpunkt aber komme überraschend: Vor wenigen Tagen hätten Medien vom Kaufinteresse großer Adressen berichtet. Amazon, Apple und Nike hätten Ambitionen, Peloton zu übernehmen.Wie weit Peloton derzeit hinter den eigenen Zielen bleibe, zeige sich am Dienstag: Der Konzern habe eine deutliche Umsatzwarnung ausgesprochen. Statt 4,4 bis 4,8 Mrd. Dollar erwarte Peloton nur noch Erlöse in Höhe von 3,7 bis 3,8 Mrd. Dollar.Übernahmespekulationen nach Crashs wie im Fall Peloton seien an der Börse nun wirklich nichts Ungewöhnliches. Für Amazon wäre Peloton keine Verstärkung, für Apple auch nicht wirklich. Wenn überhaupt, könnte Nike einen Plan haben: Der Sportkonzern könnte die Preise für die Peloton-Hardware deutlich senken und somit viel stärkeres Wachstum generieren. Auf diese Weise könnte Nike Millionen von Adressen gewinnen und gezielte Produktangebote machen. Aber habe Nike das wirklich nötig? Fraglich.DER AKTIONÄR bleibt im Fall Peloton zurückhaltend, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 08.02.2022)