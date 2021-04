Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (20.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Warnung der US-Verbraucherschutzbehörde CPSC befinde sich die Peloton-Aktie auch am Dienstag im Sinkflug. Das Unternehmen sehe bislang aber keinen Grund, das kritisierte Laufband-Modell zurückzurufen. Rückdeckung bekomme es dabei von Analysten, denn auch die hauseigenen Zahlen der CPSC würden für Stirnrunzeln sorgen.In ihrer Warnung vom Samstag führe die Behörde 39 Unfälle mit Kindern und Haustieren an. Allerdings würden die Daten der CPSC eindeutig zeigen, dass derartige Vorfälle - so tragisch sie seien - keine neue Erscheinung und schon gar kein Peloton-typisches Phänomen seien.Bereits zwischen 1996 und 2000 hätten die Verbraucherschützer 300 durch Laufbänder verletzte Kinder gezählt. Mit der steigenden Popularität der Heimtrainer seien es 2019 sogar knapp 2.000 gewesen. Auch auf die Gefahr, dass Kleinkinder unter das Gerät gezogen würden, habe die Behörde schon 2004 hingewiesen.Peloton habe bereits vor einem Monat begonnen, Schritte zur Verbesserung der Sicherheit einzuleiten, so Doug Anmuth. Der J.P. Morgan-Analyst sehe im aktuellen Kursrücksetzer eine Kaufchance.Auch "Der Aktionär" geht davon aus, dass der Vorfall keine längerfristigen, negativen Folgen haben wird und die Peloton-Aktie sehr bald wieder zurück in die Aufwärtsbewegung finden wird, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot": Peloton.