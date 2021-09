Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

98,02 EUR +8,20% (10.09.2021, 21:36)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

116,10 USD +8,42% (10.09.2021, 21:33)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (10.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) weiterhin zu kaufen.Die Peloton-Aktie habe bereits am Donnerstag zum Sprint angesetzt, der Kurs sei nach einer mehrtägigen Verlustserie um rund zehn Prozent nach oben geschnellt. Doch damit nicht genug: Am Freitagabend stehe erneut ein deutlicher Kursgewinn zu Buche. Dabei habe die Peloton-Aktie zwei starke Kaufsignale geliefert. Zudem notiere der Kurs nur noch knapp unterhalb einer weiteren wichtigen Chartmarke.Peloton wolle künftig auch auf dem Sportartikelmarkt kräftiger mitmischen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg verkaufe der vor allem für seine Fitnessgeräte bekannte US-Konzern bereits seit 2014 auch Sportbekleidung.Bei der neuen Herbstkollektion sollten die Kleidungsstücke jedoch erstmals zum Großteil vom neu gegründeten Eigenlabel Peloton Apparel stammen. Preistechnisch würden sich die modischen Sportklamotten im Bereich von 15 bis 118 Dollar bewegen. Ab 9. September sei die Kollektion dann in ausgewählten Peloton-Stores sowie online erhältlich. NASDAQ sei die Nachricht gut angekommen: Die Peloton-Aktie sei am Freitag zeitweise um 10,7 Prozent auf 118,61 Dollar nach oben geschnellt. Damit hätten die Papiere die 90-Tage-Linie bei 110,09 Dollar sowie die 50-Tage-Linie bei 114,14 Dollar klar hinter sich gelassen und zwei starke Kaufsignale geliefert. Auch der seit Juli andauernde Abwärtstrend sei aus charttechnischer Sicht gebrochen, sofern die Peloton-Aktie die Kursgewinne bis zum Handelsschluss halten könne. Gelinge es zudem, die 200-Tage-Linie bei 119,40 Dollar zurückzuerobern, dürfte sich die am Donnerstag gestartete Aufwärtsbewegung dynamisch fortsetzen. Nächstes Etappenziel sei dann der horizontale Widerstand bei 126,91 Dollar.Aus Sicht des "Aktionär" dürfte sich die Diversifikation dank der rund sechs Millionen Mitglieder bezahlt machen. Seit der Empfehlung in Ausgabe 22/2021 liegt die Peloton-Aktie bereits sieben Prozent vorne, der Muster-Depotwert bleibt ein Kauf, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2021)Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link