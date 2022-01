Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

22,98 EUR +7,26% (21.01.2022, 09:49)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

24,22 USD -23,93% (20.01.2022)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (21.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Diesen Donnerstag würden die Aktionäre von Peloton sehr lange in Erinnerung behalten. Erst sei die Aktie des Spinningbike-Herstellers nach einem Bericht über einen Produktionsstopp um 24 Prozent in den Keller gerauscht, nachbörslich sei sie dann um neun Prozent geklettert, nachdem sich Peloton-Chef John Foley zu Wort gemeldet habe.Foley habe den Bericht über einen zweimonatigen Produktionsstopp in einer Mail an die Belegschaft "aus dem Zusammenhang gerissen" und "unvollständig" genannt. Es sei falsch zu behaupten, es werde einen vollständigen Produktionsstopp geben. Der Plan, Leute zu entlassen, sei nicht in Stein gemeißelt.Vertrauliche Informationen hätten zu einer Flut von spekulativen Presseartikeln geführt, habe Foley weiter geschrieben. "Wir haben einen Informanten identifiziert und wir werden die entsprechenden rechtlichen Schritte einleiten".Immerhin werde der Verlust nur bei 260 bis 270 Millionen Dollar liegen statt bei 325 bis 350 Millionen."Der Aktionär" habe lange Hoffnung gehabt, dass Peloton auf die Post-Stay-at-home-Zeit reagiere und endlich die Preise für seine Bikes und Laufbänder massiv senke. Nur so habe das Unternehmen eine Chance, sich im Re-Opening gegen die Konkurrenz der Fitnessstudios zu behaupten. Doch die Peloton-Produkte seien nach wie vor Luxus und kämen für viele Sportfans nicht infrage. Daher haben wir die Aktie nun aus dem "Aktionär"-Depot entfernt, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 21.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link