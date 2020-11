Börsenplätze Pegasystems-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Pegasystems-Aktie:

115,26 USD -0,54% (02.11.2020, 17:13)



Tradegate-Aktienkurs Pegasystems-Aktie:

99,58 EUR 0,00% (30.10.2020)



ISIN Pegasystems-Aktie:

US7055731035



WKN Pegasystems-Aktie:

901951



Ticker-Symbol Pegasystems-Aktie:

PEA



NASDAQ- Ticker-Symbol Pegasystems-Aktie:

PEGA



Kurzprofil Pegasystems:



Pegasystems Inc. (ISIN: US7055731035, WKN: 901951, Ticker-Symbol: PEA, NASDAQ-Symbol: PEGA) entwickelt, vermarktet, lizenziert und unterstützt Softwareanwendungen für Marketing, Vertrieb und Onboarding sowie für den Kundenservice. Das Unternehmen bietet auch Softwareanwendungen an, die auf der Pega-Plattform basieren. Die Software wurde entwickelt, um Kunden bei der Erstellung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Unternehmensanwendungen zu unterstützen.



Seine Anwendungen und Plattformen überschneiden sich mit mehreren traditionellen Softwaremärkten, darunter Customer Relationship Management (CRM), Business Process Management (BPM), Business Rules Management Systems (BRMS), Dynamic Case Management (DCM), Decision Management, das Predictive und Adaptive Analytics umfasst, und dem Markt für vertikale spezifische Software (VSS) für Branchenlösungen und Paketanwendungen. Es bietet Implementierungs-, Beratungs-, Schulungs-, technische Support- und Hosting-Services, um die Nutzung seiner Software zu erleichtern. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Versicherungen, Fertigung, Life Sciences und anderen Märkten an. (02.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pegasystems von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Pegasystems Inc. (ISIN: US7055731035, WKN: 901951, Ticker-Symbol: PEA, NASDAQ-Symbol: PEGA).Der Softwareanbieter Pegasystems habe letzte Woche seine Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal präsentiert und wieder beim Wachstum seiner Cloud-Dienste überzeugt. Die Anleger hätten erleichtert auf die Zahlen reagiert.Insgesamt sei der Umsatz um vier Prozent auf 225,95 Millionen Dollar gewachsen. Das sehe auf den ersten Blick ausbaufähig aus. Doch entscheidend erscheine eine andere Kennzahl. Die Abo-Erlöse hätten in den letzten neun Monaten um 27 Prozent auf 165,38 Millionen Dollar gesteigert werden können.Der jährliche Auftragswert bei Cloud-Diensten sei um 57 Prozent auf 232 Millionen Dollar gestiegen. Der Verlust pro Aktie habe sich auf 24 Cent (Vorjahr: 38 Cent) reduziert.CEO Alan Trefler habe sich zufrieden gezeigt: "Unsere Ergebnisse zeigen, dass wir in der Lage sind, in herausfordernden Zeiten, erfolgreich zu sein. Die Digitalisierung ist für unsere Kunden entscheidend und unsere Software hilft unseren Kunden im Rahmen ihres Transformationsprozesses bei täglichen Bedürfnissen".Die Aktie habe zunächst positiv auf die Quartalszahlen von Pegasystems reagiert und sei am Mittwoch nach Börsenschluss um über vier Prozent gestiegen. Im Zuge des Selloffs im Gesamtmarkt habe das Papier letztlich doch um über zehn Prozent nachgegeben."Der Aktionär" bleibt bei seiner Kauf-Empfehlung für Pegasystems, so Emil Jusifov. Das Unternehmen befinde sich auf dem richtigen Weg und zeige weiterhin Fortschritte bei der Cloud-Transformation. (Analyse vom 02.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link