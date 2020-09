SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (23.09.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).Das Unternehmen habe am 18. September einen weiteren großen Zukauf verkündet. Ein Kaufvertrag über rund 4.800 Wohnungen in Niedersachsen, NRW und Rheinland-Pfalz sei abgeschlossen und somit das Portfolio um 26% ausgebaut worden. Zusammen mit dem Ankauf im Juli sei das Portfolio innerhalb kurzer Zeit auf nunmehr über 23.000 Einheiten erweitert worden und habe den Wert von 2 Mrd. CHF erreicht, welcher vor kurzem als neues kurz- bis mittelfristiges Ziel ausgegeben worden sei. Die neuen Objekte lägen zum größten Teil in der Nähe der bereits im Portfolio vorhandenen Objekte, wodurch weitere Synergien erzeugt werden könnten. Weiterhin bestehe bei einem derzeitigen Leerstand von 10,8% sowie bei einem Mietniveau unterhalb der üblichen Marktmiete in den Regionen weiteres Wertsteigerungspotenzial. Das erworbene Portfolio generiere Ist-Mieteinnahmen von nahezu 20 Mio. CHF, wodurch die Ist-Mieteinnahmen des Gesamtportfolios auf rund 97 Mio. CHF angestiegen seien. Die Soll-Mieteinnahmen würden sich hingegen auf über 110 Mio. CHF erhöhen.Zur Finanzierung der beiden jüngsten Transaktionen habe das Unternehmen gestern eine Kapitalerhöung mit einem Volumen von 200 Mio. CHF bekannt gegeben. Hierfür solle eine nachrangige Pflichtwandelanleihe mit einem Kupon von 2,5% begeben werden, welche spätestens am 30. Juni 2021 zu einem Wandlungspreis von 42,50 CHF je Aktie gewandelt werden müsse. 150 Mio. CHF würden hierbei von Ares Management Corporation gezeichnet, welche nach Wandlung rund 30% der Anteile der Gesellschaft halten werden und neuer Ankeraktionär werde.Das Wachstum der Gesellschaft in den vergangnen Wochen sei beeindruckend und schneller als von den Analysten von SRC Research erwartet. Das Ergebnis der kommenden Jahre sei somit bereits jetzt deutlich ausgebaut worden, was sich auch auf ihre GuV-Schätzung ausgewirkt habe. Aufgrund der deutlich höheren Aktienanzahl nach der erfolgten Wandlung würden sie ihr Kursziel von 50 CHF jedoch beibehalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link