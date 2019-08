SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

33,50 CHF +1,52% (22.03.2019, 17:30)



ISIN Peach Property Group-Aktie:

CH0118530366



WKN Peach Property Group-Aktie:

A1C8PJ



Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

P6Z



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

PEAN



Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (23.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).Die Gesellschaft habe heute den Halbjahresbericht 2019 veröffentlicht. Die Zahlen hätten alles in allem im Rahmen ihrer Erwartungen gelegen. Die Mieterträge hätten bei 19,3 Mio. CHF gelegen und hätten einen Anstieg von rund 40% gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen. Hierzu hätten vor allem die im Vorjahr und im laufenden Jahr getätigten Akquisitionen beigetragen, jedoch auch eine erfreuliche like-for-like Steigerung von 2,5%. Aufgrund des etwas langsamer als erwarteten Portfolioausbaus im ersten Halbjahr, hätten die Mieteinnahmen leicht unter der Erwartung der Analysten von SRC Research gelegen, weshalb sie ihre Gesamtjahresschätzung hierfür leicht verringert hätten. Im Gegenzug habe das Unternehmen jedoch im ersten Halbjahr in das derzeitige Bestandsportfolio investiert und mit Modernisierungsmaßnahmen von nahezu 9 Mio. CHF dieses deutlich verbessert, Leerstände reduziert und Mieterhöhungen erzielt. Dies habe sich auch im Bewertungsergebnis widergespiegelt, welches im ersten Halbjahr bei 25 Mio. CHF gelegen habe und somit leicht über der Erwartung der Analysten von SRC Research. Der Ergebnisbeitrag aus Entwicklungsliegenschaften habe bei 3,2 Mio. CHF gelegen gegenüber einem Vorjahreswert von über 5,3 Mio. CHF. Hier seien die restlichen Wohnungen in Wollerau verkauft und das Projekt sei damit abgeschlossen worden. Der Finanzaufwand folglich des Portfolioausbaus von -6,7 Mio. CHF auf -8,2 Mio. CHF angestiegen, was zu einem Vorsteuerergebnis von über 25 Mio. CHF führe. Der Vorjahreswert habe bei rund 31 Mio. CHF gelegen. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei rund 22,0 Mio. CHF (1H 2018: 26,4 Mio. CHF) gelegen.Der Wert des Bestandsportfolios sei im ersten Halbjahr von 694 Mio. CHF um rund 8% auf 746 Mio. CHF gestiegen. Zum Stichtag hätten sich 8.775 Einheiten im Portfolio befunden. Dies sei wie erwähnt etwas unter der Erwartung der Analysten von SRC Research, weshalb sie nunmehr vom Erreichen der 11.000-Einheiten-Marke, welche sie bisher bis Ende 2019 als realisierbar gesehen hätten, erst in 2020 ausgehen würden. Dem wirke jedoch die positive Entwicklung im Bestandsportfolio etwas entgegen. Der Leerstand habe von 12,5% auf 10,7% signifikant reduziert werden können.Für das restliche Jahr würden die Analysten von SRC Research neben weiteren Zukäufen auch von weiteren Verbesserungen durch weitere Sanierungen ausgehen. Die nötige Liquidität und der bilanzielle Spielraum seien hierfür ausreichend vorhanden. Der NAV je Aktie nach Marktwerten habe bei 37,12 CHF gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Peach Property Group-Aktie: