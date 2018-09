SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (11.09.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von Independent Research:Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).Das Unternehmen habe in H1/2018 das Portfolio um über 50% auf ca. 8.400 Einheiten ausgebaut, das Entwicklungsprojekt Wollerau Park fast abgeschlossen und die Ertragskraft deutlich erhöht. Das bereinigte EBITDA und der um Steuereffekte bereinigte FFO I hätten mit 10,2 (3,1) Mio. CHF bzw. 5,8 (1,3) Mio. CHF überzeugt.Mit den Erlösen aus der Mitte Juni platzierten Optionsanleihe von 60 Mio. CHF könne Peach Property nach Meinung der Analysten den Zukauf von ca. 2.000 Wohnungen stemmen. Zusammen mit dem bereits verfügbaren Kapital sei ihres Erachtens die Guidance von mittelfristig rund 11.000 Einheiten gut zu erreichen (Ende 2019e: gut 11.600 Einheiten).Bei ihrem Field Trip mit dem Management in Oberhausen, Erkrath und Düsseldorf haben die Analysten den Eindruck gewonnen, dass das Unternehmen in gut vermietete Bestände an B-Standorten investiere und durch ein aktives Property Management (u.a. neue Peach Points in Oberhausen und Heidenheim) weitere Potenziale hebe.