ISIN Peach Property Group-Aktie:

CH0118530366



WKN Peach Property Group-Aktie:

A1C8PJ



Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

P6Z



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

PEAN



Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (10.04.2017/ac/a/a)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von Aktienanalysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).Letzte Woche habe das Unternehmen den Beschluss einer Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Als neuer Ankerinvestor beteilige sich die deutsche Kreissparkasse Biberach aus Baden-Württemberg, welche somit zweitgrößter Aktionär mit 7,8% an der Peach Property Group sei. Dies sei im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre erfolgt.Die Investition der Kreissparkasse Biberach sei nach der erheblichen Gewinnsteigerung in 2016 und den guten strategischen Fortschritten in Richtung eines stabil wachsenden Bestandshalters im deutschen Wohnimmobilienbereich als positives Zeichen zu werten, dass sich die Wahrnehmung der Gesellschaft am Kapitalmarkt in den letzten Monaten verbessert habe, was sich auch in der Kursentwicklung ausdrücke. Die Beteiligung der Kreissparkasse Biberach komme für die Aktienanalysten von SRC Research nicht ganz überraschend, da das Institut bereits seit vielen Jahren am gewerblichen Immobilienbestandshalter VIB Vermögen aus Bayern mit 9,2% beteiligt sei. Peach werde als weiteres lukratives und vor allem langfristiges Investment der Kreissparkasse gesehen. Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Peach-Aktien an der SIX Swiss Exchange sei in der letzten Woche, am 7. April, gewesen.Insgesamt seien 422.554 neue Namensaktien mit einem Nennwert von 1 CHF ausgegeben worden. Dies sei aus dem genehmigten Kapital geschehen, welches im Mai 2015 im Umfang von 2 Mio. Aktien beschlossen worden sei. Die übrigen Aktien aus dem genehmigten Kapital würden am 8. Mai 2017 verfallen. Als Ausgabekurs sei der volumengewichtete durchschnittliche Aktienkurs der vorhergehenden 60 Handelstage gewählt worden. Somit habe sich ein Bruttoemissionserlös von 6,9 Mio. CHF für die neuen Aktien ergeben. Das neu gewonnen Kapital solle für weitere Zukäufe zur Ausweitung des Wohnbestands genutzt werden. Das Aktienkapital des Unternehmens habe sich im Zuge der Kapitalerhöhung um rund 8,5% von knapp 5,0 Mio. CHF auf über 5,4 Mio. CHF erhöht.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, haben in einer aktuellen Aktienanalyse bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Peach Property Group-Aktie und erhöhen ihr Kursziel von 24 CHF auf 25 CHF. (Analyse vom 10.04.2017)