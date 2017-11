Börse Frankfurt-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

22,965 EUR +1,08% (15.11.2017, 08:03)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

CHF 27,05 -0,18% (15.11.2017, 12:39)



ISIN Peach Property Group-Aktie:

CH0118530366



WKN Peach Property Group-Aktie:

A1C8PJ



Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

P6Z



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

PEAN



Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (15.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).Gestern habe die Gesellschaft den Kauf eines großen Wohnportfolios im Großraum Bielefeld in Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben. Hierbei handle es sich um insgesamt 1.109 Wohnungen und 116 Stellplätze mit einer vermietbaren Wohnfläche von fast 73.000 qm. Die Wohnungen, welche auf sieben Standorte verteilt seien, lägen zum Großteil in der Agglomeration Bielefeld-Herford, wodurch der Nordrhein-Westfalen Cluster des Unternehmens weiter verstärkt werde und somit weitere Effizienzen erzielt werden könnten. Die jährlichen Ist-Mieteinnahmen des erworbenen Portfolios würden sich auf 4,4 Mio. CHF belaufen, bei einem durchschnittlichen Leerstand von nur 5%. Durch den Kauf sei die vermietbare Fläche des Gesamtportfolios um 23% auf über 390.000 qm angestiegen und die Soll-Mieteinnahmen um etwa 19% auf rund 30 Mio. CHF angestiegen.Mit dem Closing der Transaktion werde im ersten Quartal 2018 gerechnet. Das Unternehmen gehe davon aus, dass durch gezielte Investitionen Wertschöpfungspotenzial gehoben werden könne. Über den Kaufpreis des Portfolios sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Analysten würden jedoch von einer attraktiven Rendite im Bereich von etwa 6,5% ausgehen.Weiterhin habe Peach bereits am 27. September den Kauf von 273 Wohneinheiten in Kaiserslautern und Saarbrücken verkündet. Das Wohnportfolio mit einer vermietbaren Fläche von fast 13.000 qm und einem ebenfalls geringen Leerstand von nur 6% steigere die Soll-Mieteinnahmen des Unternehmens um rund 1 Mio. CHF. Durch die unmittelbare Nähe der Wohneinheiten zu dem in 2016 erworbenen Kaiserslautern Portfolio könne auch bei diesem Zukauf mit weiteren Effizienzen gerechnet werden.Durch die beiden Transaktionen habe Peach sein gesetztes Ziel von 5.000 Wohneinheiten bereits vor dem Jahresende 2017 erreicht und sogar deutlich übertroffen. Als neues mittelfristiges Ziel habe das Unternehmen nun einen Wohnbestand von 9.000 Einheiten ausgegeben. Die Analysten würden davon ausgehen, dass diese Marke im Laufe von 2019 bereits erreicht werden könne. Dies scheine ihnen nicht zuletzt durch den bis zu 60 Mio. Euro Konsortialkredit vom Juli sowie der erfolgreichen vollständigen Platzierung der Wandelhybridanleihe im Volumen von 59 Mio. CHF, über welche sie mit ihren Updates vom 17. Juli bzw. 18. September berichtet hätten, sehr realistisch. Durch diese hohe Firepower würden sie auch von weiteren deutlichen Zukäufen in H1/2018 ausgehen.Die "buy"-Empfehlung für die Peach Property Group-Aktie bestätigen Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, deutlich. (Analyse vom 15.11.2017)Börsenplätze Peach Property Group-Aktie: