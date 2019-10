Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

92,02 EUR -0,59% (08.10.2019, 12:27)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

101,62 USD -1,14% (07.10.2019, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (08.10.2019/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Paypal steigt bei Libra aus - AktiennewsPayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) verzichtet auf seine Mitgliedschaft in der Libra Association, wie der Online-Bezahldienst gegenüber der "New York Times" bestätigte, so die Experten von "FONDS professionell".Die Vereinigung mit Sitz in Genf sei eigens ins Leben gerufen worden, um Facebooks (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) vieldiskutierte Digitalwährung im kommenden Jahr an den Start zu bringen. Zu den 28 Gründungsmitgliedern würden neben PayPal so prominente Unternehmen wie Visa, MasterCard oder Uber zählen.Bereits seit einiger Zeit würden laut Medienberichten einige Gründungsmitglieder - darunter auch Visa und MasterCard - über einen Rückzug nachdenken. Grund dafür sei die wachsende Kritik vonseiten der Politik an der geplanten Kryptowährung. Libra stoße auf große Skepsis bei den Regulatoren. Die G-7-Finanzminister und -Notenbanker hätten daher bereits vor einiger Zeit EZB-Direktonsmitglied Benoît Cœuré als Vorsitzenden einer Arbeitsgruppe installiert, die ihre politischen Empfehlungen im Rahmen der vom 14. bis zum 20. Oktober dauernden Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IMF) vorlegen solle.Börsenplätze PayPal-Aktie:Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:92,28 EUR -0,81% (08.10.2019, 11:55)