Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Zahlungsdienstleister PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) gab bekannt, dass der Konzern das japanische "buy now, pay later" (BNPL) Unternehmen Paidy um USD 2,7 Mrd. erwerben wird, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Fitch habe das Rating der China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1) von CCC+ auf CC herabgesetzt. Man befürchte im Extremfall einen Zahlungsausfall des hoch verschuldeten Unternehmens.Der geplante Börsengang der Schweizer Laufschuhfirma On Holding rücke näher. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich wolle am 15. September den Börsenhandel an der Wall Street aufnehmen. Notiert würden 31,1 Millionen Aktien. Hinzu solle eine Mehrzuteilungsoption von 15 Prozent des Basisangebots kommen. Die Spanne für den Ausgabepreis belaufe sich auf USD 18 bis 20. Der genaue Ausgabepreis solle am 14. September festgelegt werden. Als Grund für den Börsengang in den USA statt in der Schweiz habe On Holding genannt, dass die Hälfte der Kunden in Nordamerika beheimatet sei. On Holdinh sei einer der am schnellsten wachsenden Sportartikelhersteller überhaupt. Insgesamt sei On Holding von 2018 bis 2020 um jährlich 66% gewachsen. (08.09.2021/ac/a/m)