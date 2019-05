Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse.

New York (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von Analyst James Faucette von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt der Analyst James Faucette vom Investmenthaus Morgan Stanley weiterhin eine Übergewichtung der Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL).Das von PayPal Holdings Inc. veranstaltete Investorentreffen habe hinsichtlich der verschiedenen Wachstumsinitiativen zu mehr Zuversicht geführt, so die Analysten von Morgan Stanley.Große Fortschritte seien auf dem Weg erzielt worden, in wichtigen Marktsegmenten zur Bezahlplattform der Wahl zu werden.Analyst James Faucette bestätigt das Kursziel für die PayPal-Aktie von 114,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: