Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (03.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Apple sehe sich mit einer weiteren Wettbewerbsverfahren der EU-Kommission konfrontiert. Diesmal gehe es um den Bezahldienst Apple Pay und den Zugang für externe Payment-Anbieter zur NFC-Technologie auf mobilen Apple-Geräten. Grund für die Untersuchung durch die Behörden solle u.a. eine Beschwerde von Paypal sein.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichte, habe PayPal eine informelle Beschwerde über die bisherige Praxis der iPhone-Konzerns bei der EU-Kommission eingereicht. Der Online-Bezahldienst sei laut dem Bericht "eines von mehreren Unternehmen", die im Laufe der Untersuchung durch die Wettbewerbsbehörden Bedenken darüber geäußert hätten.Konkret gehe es dabei um die Nutzung des NFC-Chips für kontaktlose Zahlungen. Dieser sei zwar mittlerweile in jedem mobilen Apple-Gerät verbaut, könne jedoch nur für Zahlungen mit Apples eigenem Bezahldienst Apple Pay genutzt werden. Konkurrenten und die EU-Kommission würden in dieser Praxis einen Missbrauch der Marktmacht des US-Technologie-Riesen und einen Verstoß gegen die Wettbewerbsvorschriften der EU sehen.Mit der Übergabe einer Mitteilung von Beschwerdepunkten an Apple habe die zuständige Vizepräsidentin Margrethe Vestager am Montag die nächste Stufe eines EU-Wettbewerbsverfahrens eingeleitet. Apple könne nun auf die Vorwürfe antworten und versuchen, sie mit Änderungen auszuräumen. Würden die Wettbewerbshüter danach bei ihrer Einschätzung bleiben, könnte auf den Konzern eine hohe Strafzahlung zukommen.Apple begründe die Beschränkung des Zugriffs auf den NFC-Chip mit dem Schutz von Sicherheit und Datenschutz. Man wolle allerdings "weiterhin mit der Kommission zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die europäischen Verbraucher in einer sicheren Umgebung Zugang zu der Zahlungsoption ihrer Wahl haben".Ein erster Schritt zur Öffnung der NFC-Schnittstelle auf mobilen Apple-Geräten sei zudem ohnehin bereits geplant. Noch in diesem Jahr sollten Nutzer ganz ohne zusätzliche Hardware kontaktlose Zahlungen mit iPhones oder iPads akzeptieren können - ein Service, der sich v.a. an kleine Händler richte. Offizielle Pläne, dies auch für ausgehende Zahlungen mit externen Diensten wie PayPal zu ermöglichen, gebe es bislang allerdings noch nicht.Die Apple-Investoren hätten zunächst gelassen auf die Meldung über das EU-Verfahren reagiert. Im freundlicheren US-Gesamtmarkt habe die Aktie zu Wochenbeginn ein moderates Plus von 0,2% verbucht. Die PayPal-Aktie sei unterdessen sogar rund 4% höher aus dem US-Handel gegangen. Nach den Zahlen und einer Prognosesenkung in der Vorwoche würden die Anleger darauf spekulieren, dass nun alles Negative eingepreist und die Aktie reif für einen kräftigen Rebound sei. Mutige Anleger könnten aufspringen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.