Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

75,59 EUR -1,28% (16.11.2018, 16:41)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

USD 85,88 -0,99% (16.11.2018, 16:59)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse.

(16.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von Analyst Ramsey El-Assal von BarclaysLaut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Ramsey El-Assal vom Investmenthaus Barclays im Rahmen einer Ersteinschätzung eine Übergewichtung der Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV).PayPal Holdings Inc. bleibe ein einzigartiges Investment. Das Unternehmen sei mit den dynamischsten Teilen der Bezahlungsbranche verknüpft.Die Marktkapitalisierung belaufe sich auf lediglich 100 Mrd. USD während die organischen Wachstumsraten bei rund 20% liegen würden. Die Analysten von Barclays halten daher die Bewertung für attraktiv. Da Venmo bislang keine Gewinne abgeworfen habe würde schon ein kleiner Aufschwung bei der Monetarisierung bereits signifikante Auswirkungen auf den Gewinn haben, so der Analyst Ramsey El-Assal.In ihrer PayPal-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Barclays die Coverage mit einem "overweight"-Votum und einem Kursziel von 110,00 USD auf.Börsenplätze PayPal-Aktie:Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:75,20 EUR +0,72% (16.11.2018, 16:20)