Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse.



(27.04.2017/ac/a/n)

Milwaukee (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse des Analysten Colin Sebastian von Robert W. Baird:Analyst Colin Sebastian vom Investmenthaus Robert W. Baird erwartet laut einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor eine überdurchschnittliche Kursentwicklung bei den Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV).PayPal Holdings Inc. habe mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen habe bei allen wichtigen Metriken ein eindrucksvolles Wachstum erzielt.Nach einer Phase der Unsicherheit sieht das Management die eingeleiteten Maßnahmen als Treiber für ein schnelleres Volumenwachstum in den USA und den operativen Hebel an.Die Venmo-Monetarisierung sowie der sich fortsetzende e-Commerce-Trend würden eine konstruktive Sichtweise der Umsatzperspektiven stützen, so die Einschätzung des Analysten Colin Sebastian.Börsenplätze PayPal-Aktie: