Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

94,75 EUR +0,30% (26.11.2019, 14:27)



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

94,97 EUR +0,09% (26.11.2019, 14:33)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

USD 104,59 +0,13% (26.11.2019, 14:37, vorbörslich)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse.

(26.11.2019/ac/a/n)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse des Analysten Joseph Vafi von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Joseph Vafi vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) weiterhin zu kaufen.PayPal Holdings Inc. habe mit der Übernahme von Honey Science Corp. einen strategisch sinnvollen Deal geschlossen, so die Analysten von Canaccord Genuity. Mit mehr als 17 Mio. monatlich aktiven Nutzern und 30.000 Online-Händlern repräsentiere Honey ein Entdeckungstool, das Nutzern beim Aufspüren von Onlineangeboten helfe. Mit der Transaktion erhöhe PayPal das Bezahlungsvolumen. Das Adressieren eines neuen Marktes sei damit aber nicht wirklich verbunden.Wie auch in der Vergangenheit dürfte sich dieser Zukauf erst mittelfristig richtig auszahlen. Analyst Joseph Vafi ist der Ansicht, dass PayPal mit der Übernahme die Position in der Einzelhandels-Bezahllandschaft weiter festige, indem das Unternehmen näher an die Händler rücke. Positiv sei zudem die breits vorhandene Profitabilität von Honey.Eine weitere, leicht verwässernde Übernahme durch PayPal unterstreiche den Umstand, dass bedeutende FinTech-Assets selten und teuer seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: