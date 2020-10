PayPal steigt ins Kryptowährungsgeschäft ein

Am Mittwoch, 21. Oktober gab es wichtige Nachrichten aus dem Hause PayPal: Der Finanzdienstleister kündigte offiziell an, in das Kryptowährungsgeschäft einzusteigen. Schon in den nächsten Wochen soll es Nutzern in Amerika ermöglicht werden, verschiedene Kryptowährungen über PayPal kaufen und verkaufen sowie im PayPal-eWallet aufbewahren zu können. Neben der bekanntesten Kryptowährung Bitcoin sollen auch Bitcoin Cash, Litecoin und Ethereum unterstützt werden. Im kommenden Jahr soll das Angebot ausgeweitet werden. Dann sollen Zahlungen beim Shoppen bei den über 26 Millionen mit PayPal kooperierenden Händlern über Kryptowährungen ermöglicht werden. Zunächst profitieren die Kunden in Amerika, doch noch in der ersten Jahreshälfte 2021 soll das Angebot auf weitere Länder ausgeweitet werden.



Boost für Bitcoin-Kurs und PayPal-Aktie

Nach der Ankündigung des Zahlungsdienstleisters kam es am 21. Oktober zu einem rasanten Kursanstieg der Kryptowährung Bitcoin, sowie auch anderen Kryptowährungen. Bitcoin stieg kurzerhand auf 12.800 US-Dollar und schaffte es auf über 13.000 US-Dollar mit Kurs auf ein neues Allzeithoch. Doch nicht nur Bitcoin profitierte, auch die PayPal-Aktie schoss durch die Decke. Die Aktie stieg an der Nasdaq auf ein neues Kurshoch auf zwischenzeitlich 213 US-Dollar. Bei dem Allzeithoch blieb es jedoch nicht. Am Donnerstag nach der Ankündigung sank sie auf 203 US-Dollar. Nachdem sie zwischenzeitlich bei rund 197 US-Dollar landete, liegt die PayPal Aktie aktuell bei 200 US-Dollar (Stand: 28.10.20). Doch nicht erst kürzlich verzeichnete PayPal Kursgewinne, denn bereits zuvor blickte der Zahlungsdienstleister auf einen Aufwärtstrend: Seit Jahresbeginn konnte die Aktie eine Wertsteigerung von über 70 Prozent erreichen. Das dritte Quartal 2020 soll PayPal-CEO Dan Schulman zufolge das beste aller Zeiten gewesen sein, sodass die Gewinnerwartungen von PayPal für 2020 von Analysten auf über 21 Milliarden Dollar geschätzt werden.



Digitale Zahlungsoptionen auf dem Vormarsch

PayPal ist ein gigantischer Finanzdienstleister mit führender Marktposition und über 346 Millionen Nutzern weltweit, Tendenz steigend. Immer mehr Menschen erkennen den Wert der digitalen Zahlungsmöglichkeiten und springen auf den eWallet-Zug auf. Während PayPal in Deutschland aktueller Marktführer ist, haben sich bereits diverse weitere digitale Bezahlungsmöglichkeiten etabliert. Beispiel ist die mobile Bezahlmethode Apple Pay des Technikgiganten aus Silicon Valley. Seit 2018 ist sie in Deutschland nutzbar, inzwischen wird das Bezahlen über Apple Pay an immer mehr Stellen sowohl online als auch offline ermöglicht. Spielfreunde können beispielsweise beim Spielen von Online Slots im Netz mit Apple Pay Ein- und Einzahlungen tätigen, die sofort umgesetzt werden, um die Walzen zum Drehen zu bringen. Auch beim Einkaufen von Mode online beim Modehändler Zara kann der Kauf über Apple Pay abgeschlossen werden. Inzwischen werden aber auch das Brötchen und der Kaffee beim Bäcker um die Ecke über Apple Pay bezahlt, denn sogar Backwerk und Ditsch akzeptieren das mobile Payment. In Deutschland steigt zudem der Anteil der Nutzer, die solch moderne Zahlungsoptionen im Alltag verwenden. Besonders bei den Deutschen, die sonst dafür bekannt sind, am liebsten zum Bargeld zu greifen, ist dies ein großer Wandel im Namen der Digitalisierung.



Ziehen weitere Unternehmen mit?

In dem Zusammenhang stellt sich die Frage: Werden andere Unternehmen mitziehen? Anleger und Investoren rechnen es PayPal an, dass sie als erster Mainstream-Finanzdienstleister den Schritt wagen, in das Kryptowährungsgeschäft einzusteigen. Die Auswirkungen können weitreichend sein und eine Welle auslösen. Neben PayPal zeigte zuletzt auch der amerikanische Finanzdienstleister Square Interesse an Bitcoin: Das Unternehmen investierte Anfang Oktober 50 Millionen US-Dollar in Bitcoin. Mit diesen Schritten könnten sowohl PayPal als auch Square eine Welle der Kryptowährungseinstiege in der Branche ausgelöst haben. Square-CEO Jack Dorsey sieht in Bitcoin die Währung des Internets und die Kryptowährung der Zukunft. Mit dem gigantischen Pool an Nutzern und Händlern eröffnet PayPal mit der Einführung der Kryptowährungen einer breiten Masse an Menschen die Tür zum Kryptowährungsgeschäft, was andere Dienstleister der Branche aufrufen könnte, nachzuzuziehen.



PayPal befindet sich im Höhenflug und zeigt bereits seit Anfang des Jahres mit seinen Kursanstiegen gen Norden. Mit der Ankündigung, schon bald auch Kryptowährungen in das Angebot des Finanzdienstleisters aufzunehmen, schossen sowohl Bitcoin-Kurs als auch PayPal-Aktie durch die Decke. Nun bleibt es abzuwarten, ob PayPal den Worten Taten folgen lässt und wie sich der Markt mit diesem gewaltigen Schritt weiterentwickeln wird. (29.10.2020/ac/a/n)









