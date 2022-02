NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

114,12 USD -1,01% (14.02.2022)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (15.02.2022/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Bezahldienst PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) lässt sich von Facebooks Libra-Aus nicht abschrecken und will mit dem "PayPal Coin" eine eigene wertstabile Digitalwährung auf den Markt bringen, so die Experten von "FONDS professionell".Ein US-Softwareentwickler habe jüngst im Quellcode der PayPal-App Hinweise entdeckt, die nahegelegt hätten, dass der Zahlungsdienstleister an dem sogenannten "PayPal Coin" arbeite. Nun habe das Unternehmen dieses Vorhaben gegenüber "Bloomberg" bestätigt, berichte "wallstreet:online". "Wir arbeiten an einem Stablecoin - falls wir Erfolge erzielen sollten, werden wir natürlich eng mit den zuständigen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten", erkläre Jose Fernandez da Ponte, Senior Vice President für Kryptowährungen bei PayPal. Bei Stablecoins handele es sich um wertstabile Kryptowährungen, die durch Fiat-Währungen oder Rohstoffe gedeckt seien.Der börsennotierte Tech-Konzern habe in den letzten Monaten seine Bemühungen im Bereich von Kryptowährungen intensiviert. Beispielsweise seien auf der PayPal-Plattform neue Funktionen für den Kauf und das Halten von digitalen Währungen eingeführt worden, heiße es in dem Bericht. Zudem seien auch Möglichkeiten zur Bezahlung mit Kryptowährungen über Paypal entwickelt worden.Vor PayPal habe bereits Social-Media-Gigant Facebook, das mittlerweile Meta heiße, lange Zeit seine eigene Kryptowährung "Libra" entwickelt. Doch wie vor Kurzem bekannt geworden sei, würden Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sowie die anderen hinter der für Libra geschaffenen Kryptoinitiative Diem Association stehenden Unternehmen diese veräußern wollen.Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:103,12 EUR +2,06% (15.02.2022, 13:43)XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:103,00 EUR +0,68% (15.02.2022, 13:30)