Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im zweiten Quartal 2021 wurden rund 4,735 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2021 einen Wert von 403 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (08.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Im Payment-Sektor bahne sich der nächste Milliardendeal an: Für 2,7 Mrd. USD wolle PayPal den japanischen "Buy now, pay later" (BNPL) -Spezialisten Paidy übernehmen. Damit wolle der US-Bezahldienst seinen Einfluss in Asien sowie dem boomenden Markt für Raten- und Rechnungskäufe erweitern.PayPal hab die Übernahmepläne am Mittwoch offiziell bestätigt und rechne - vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Behörden - mit einem Abschluss der Transaktion im vierten Quartal 2021. Anschließend solle das Geschäft von Paidy sowie die Marke vom bisherigen Management-Duo Riku Sugie und Russel Cummer weitergeführt werden. Funktionen von Paidy sollten dabei in die Apps von PayPal integriert werden.Die PayPal-Aktie reagiere im schwachen Gesamtmarkt zunächst mit einem Minus von 2% auf die Meldung. Langfristig dürfte sich der Ausbau des Engagements im boomenden BNPL-Markt aber auszahlen. "Der Aktionär" gehe von einer baldigen Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung samt neuen Höchstständen aus und bestätige die Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2021)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:244,35 EUR -1,37% (08.09.2021, 17:21)