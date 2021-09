XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im zweiten Quartal 2021 wurden rund 4,735 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2021 einen Wert von 403 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (23.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Der US-Onlinebezahldienst habe seine App grundlegend überarbeitet und dabei neue Funktionen integriert. Mit dieser "Super-App" wolle PayPal seinen Nutzern das Leben erleichtern und alle alltäglichen Finanzanwendungen an einem Ort bündeln. Auch für die langfristige Unternehmensstrategie spiele die App eine wichtige Rolle. Das Unternehmen habe den Funktionsumfang seiner App noch einmal deutlich erweitert.Die wohl aufsehenerregendste Neuerung sei, dass unter dem Namen "PayPal Savings" künftig auch Sparkonten angeboten würden. PayPal arbeite dabei mit dem Finanzdienstleister Synchrony Financial zusammen und verspreche einen jährlichen Zinssatz von 0,4%.Ausgebaut worden sei auch die Funktion zum Empfang von Überweisungen und dem Bezahlen von Rechnungen. So könnten PayPal-Nutzer in den USA künftig via "Direct Deposits" ihre Gehaltsschecks ganz oder teilweise direkt in ihren Account einzahlen lassen - teilweise sogar bereits zwei Tage im Voraus. Mit Bill Pay könnten die Nutzer auch ihre Rechnungen - etwa für Strom und Gas, Internet und Telefon oder die Kreditkartenrechnung " managen und bezahlen. Zudem solle in die App eine Shopping-Plattform integriert werden, bei der die Nutzer spezielle Angebote erhalten oder Treuepunkte sammeln könnten. Dabei solle sich insbesondere die Übernahme des Rabattgutscheinportals Honey im Jahr 2019 auszahlen.Neben den neuen Funktionen solle die überarbeitete PayPal-App dank Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen hochgradig personalisierbar sein. Für die Nutzer solle es den Alltag vereinfachen, wenn die tagtäglichen Banking-Funktionen in einer App gebündelt seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:237,20 EUR +1,85% (23.09.2021, 19:03)