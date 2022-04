Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

86,38 EUR -1,38% (29.04.2022, 12:06)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

86,30 EUR +6,35% (29.04.2022, 11:53)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

92,09 USD +11,48% (28.04.2022, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (29.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Trotz eines Gewinneinbruchs und einer Prognosesenkung habe die PayPal-Aktie am Donnerstag im US-Handel ein kräftiges Kursplus von mehr als elf Prozent verzeichnet. Nach der Talfahrt der vergangenen Monate würden sich die Anleger für eine Trendwende in Stellung bringen, denn auf dem gegenwärtigen Niveau dürfte bereits (zu) viel Negatives eingepreist sein.Nachlassendes Wachstum und der im Februar überraschend angekündigte Strategiewechsel, gepaart mit einem allgemein schwierigen Umfeld für Tech-Titel, habe die PayPal-Aktie in den vergangenen Monaten schwer belastet. Seit dem Allzeithoch im Juli 2021 sei es im Tief um fast 75 Prozent nach unten gegangen.Sorgen, dass sich die Talfahrt nach der Quartalsbilanz in dieser Woche sogar noch beschleunigen könnte, hätten sich aber nicht bestätigt. Zwar seien die Ergebnis- und Umsatzkennzahlen für den einst so wachstumsstarken Fintech-Konzern nicht gerade berauschend ausgefallen, sie hätten aber im Rahmen beziehungsweise leicht über den Analystenschätzungen gelegen.Auch die Senkung der Prognose für das Gesamtjahr sei angesichts der offensichtlichen Herausforderungen keine allzu große Überraschung gewesen. Zahlreiche Analysten würden sie sogar positiv - als sauberen Neustart für die weitere Entwicklung - werten. Dass die neue Strategie - weg von Neukundenwachstum um jeden Preis und hin zu einer besseren Monetarisierung der bestehenden Nutzerbasis - bereits zarte Früchte trage, sei ebenfalls ein positives Signal.Die Investoren würden das honorieren und hätten nach der Veröffentlichung des Zahlenwerks wieder beherzt zugegriffen: Die PayPal-Aktie sei am Donnerstag rund 11,5 Prozent höher aus dem US-Handel gegangen.Der Weg nach oben werde allerdings kein leichter: Im Bereich von 92 Dollar habe der Kurs bereits einen ersten horizontalen Widerstand angelaufen. Knapp darüber warte in Form der charttechnisch und psychologisch wichtigen 100-Dollar-Marke bereits die nächste harte Nuss.Ein Sprung über die 50-Tage-Linie, die derzeit im Bereich von 105,47 Dollar verlaufe, wäre eine erste Bestätigung der Erholung. Anschließend rücke jedoch der horizontale Widerstand bei rund 121 Dollar ins Visier. Dort habe der letzte Erholungsversuch von Mitte März sein Ende gefunden.Auf der Unterseite würden indes die Korrekturtiefs im Bereich von 82 Dollar eine Unterstützungslinie bilden, die möglichst nicht mehr gerissen werden sollte.Die PayPal-Aktie sende nach der langen Talfahrt endlich wieder positivere Signale. Anleger, die die Comeback-Wette in Ausgabe 13/22 gewagt haben, bleiben dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Mutige Neueinsteiger könnten auf dem aktuellen Niveau ein Fuß in die Tür stellen. Wer aber auf Nummer sicher gehen wolle, sollte eine charttechnische Bestätigung der jüngsten Erholungstendenz abwarten. (Analyse vom 29.04.2022)