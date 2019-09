Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

PayPal Holdings Inc. stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (29.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. unter die Lupe.

In der boomenden Payment-Branche gehöre der Online-Zahlungsdienst zu den absoluten Favoriten. Dass das starke Momentum zuletzt einen Dämpfer erlitten habe, sei dabei kein Beinbruch, sondern eine Chance für Anleger. In Relation zum eigenen Wachstum und zu den Bewertungen einiger Rivalen in der Payment-Branche (einschließlich Adyen) erscheine PayPals 2019er-KGV von 35 geradezu moderat. Der boomende Onlinehandel und der Ausbau des Produktportfolios dürften dabei ebenso für Impulse sorgen wie die langfristigen Zukunftstrends Mobile Payment oder Blockchain. Für den "Aktionär" bleibe die PayPal-Aktie somit ein klarer Kauf, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2019)