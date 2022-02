Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

103,58 EUR +2,51% (15.02.2022, 12:49)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

103,26 EUR +0,94% (15.02.2022, 12:31)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

114,12 USD -1,01% (14.02.2022, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (15.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die Experten der britischen Investmentbank hätten eine Liste mit Aktien zusammengestellt, die derzeit "Wachstum zum vernünftigen Preis" bieten würden - ein beliebter Investment-Ansatz unter Fondsmanagern. Dazu seien Unternehmen herausgefiltert worden, die solides Umsatzwachstum, aber keine allzu hohe Bewertung - und damit mittelfristiges Kurspotenzial - aufweisen würden.Weitere Kriterien: Die Aktien müssten gemessen an den Kurszielen mehr als zehn Prozent Luft nach oben signalisieren und sowohl im historischen als auch im Branchenvergleich günstig bewertet sein. All das treffe unter anderem auf PayPal zu.Obwohl die Aktie des Online-Bezahldienstes alleine seit dem Zahlenschock von Anfang Februar um bis zu 35 Prozent eingebrochen sei und inzwischen mehr als 60 Prozent unter dem Allzeithoch aus dem Vorjahr notiere, halte Barclays-Analyst Ramsey El-Assal an seinem "overweight"-Rating mit einem Kursziel von 200 Dollar fest. Ausgehend vom US-Schlusskurs um Montag traue er der PayPal-Aktie also rund 75 Prozent Aufwärtspotenzial zu - und damit mehr als der Analystenkonsens, der den fairen Wert mit 183,80 Dollar ebenfalls deutlich über dem aktuellen Kursniveau veranschlage.Trotz der vergleichsweise niedrigen Bewertung, bullishen Analystenkommentaren und symbolträchtigen Insider-Käufen des Top-Managements würden sich sogar Schnäppchenjäger nur zögerlich aus der Deckung wagen.Berichte über einen Teilabzug der russischen Truppen von der Grenze zur Ukraine würden an den globalen Aktienmärkten am Dienstag für steigende Kurse sorgen. In diesem Umfeld gewinne auch die PayPal-Aktie im vorbörslichen US-Handel rund 2,5 Prozent. Mit Blick auf das schwer angeschlagene Chartbild sei es für Entwarnung aber noch zu früh.Selbst mutige Schnäppchenjäger sollten zunächst eine nachhaltige Bodenbildung abwarten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 15.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link