Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im zweiten Quartal 2020 rund 3,742 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2020 einen Wert von 346 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (22.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die PayPal-Aktie setze ihre Rekordfahrt vor dem Wochenende fort und markiere am Freitag im US-Handel neue Höchststände. Doch selbst nach rund 120% Kursplus auf Sicht der letzten zwölf Monate würden mindestens zwei Analysten der Aktie noch viel mehr zutrauen.In einer aktuellen Studie habe Mark Palmer vom Analysehaus BTIG eine neue Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 300 USD für die PayPal-Aktie ausgesprochen. Als Grund für seinen Optimismus nenne der Experte insbesondere das Krypto- und Bitcoin-Geschäft, das PayPal den Nutzern in den USA seit November anbiete. Aus einer regelrechten Explosion der Handelsumsätze bei der Kryptobörse itBit, mit der PayPal kooperiere, schließe er darauf, dass das Bitcoin-Feature bislang hervorragend angenommen werde.Palmer gehe davon aus, dass der Online-Bezahldienst bis 2022 jährlich mehr als 1 Mrd. USD mehr Umsatz mit der Krypto-Sparte machen könnte. Noch wichtig sei mit Blick auf das operative Geschäft allerdings der damit verbundene Zuwachs an neuen und aktiveren Nutzern. Große Hoffnungen setze er zudem auf eine geplante Funktion, mit der die Nutzer ihre Krypto-Bestände auch zum Bezahlen im globalen Händler-Netzwerk von PayPal verwenden könnten.Ähnliche Töne habe zuletzt bereits Dan Dolev von Mizuho Securities angeschlagen. Auch er beobachte stark steigende Bitcoin-Volumen, die über PayPal gehandelt würden, und leite daraus sogar ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 2 Mrd. USD bis 2023 ab - 10% mehr als in seinen bisherigen Schätzungen. Darüber hinaus habe PayPal nun das Zeug, zu einer der wenigen "Alltags-Apps" zu werden, die von Smartphone-Besitzern mindestens einmal täglich genutzt würden. Das würde auch bewertungstechnisch neue Spielräume eröffnen, so Dolev.Gemessen an seinem Kursziel sei der Experte noch optimistischer als sein Kollege von BTIG: Am vergangenen Freitag habe er den fairen Wert der PayPal-Aktie von 290 auf 350 USD angehoben. Selbst von den aktuellen Höchstständen aus wären das noch gute 40%. Unter den 48 von Bloomberg befragten Analysten sei er damit der größte Bulle.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.