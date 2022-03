Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (14.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die LupeDie Aktie von PayPal sei zuletzt deutlich unter die 100-Dollar-Marke gefallen, arbeite im freundlicheren Gesamtmarkt allerdings an einer Stabilisierung. Analyst James Faucette von Morgan Stanley traue dem Online-Bezahldienst einen Rebound und rund 90 Prozent Kurspotenzial zu - allerdings mit einer Einschränkung.Nach einem Gespräch mit PayPal-CEO Dan Schulman im Rahmen der TMT-Konferenz seines Instituts sehe sich Faucette in seiner grundsätzlich positiven Einschätzung bestätigt. Dort habe sich Schulman optimistisch zu den fundamentalen Faktoren wie dem Umsatz pro Nutzer, der Zahl der Nutzer und deren Aktivität sowie Marktanteilsgewinnen geäußert.Als er vor rund siebeneinhalb Jahren zu PayPal gestoßen sei, hätten die Nutzer die Dienste des Unternehmens im Schnitt 17-mal pro Jahr genutzt. Inzwischen seien es 45-mal pro Jahr, was unter anderem der Einführung zusätzlicher Dienste und Funktionen zu verdanken sei, so Schulman.Der Markt scheine die unverändert guten Geschäftsaussichten allerdings nicht zu interessieren, denn alleine seit Jahresanfang sei die Aktie um fast 50 Prozent eingebrochen. Ausgehend vom Allzeithoch im Juli 2021 sei es im Tief sogar um satte 70 Prozent abwärts gegangen.Faucette mache für diesen Crash vor allem "moderat" schwächer als erwartet ausgefallene Zahlen in den zurückliegenden Quartalen verantwortlich. Dies sei wiederum auf eine Vielzahl von Faktoren zurückgegangen - angefangen vom enttäuschenden E-Commerce-Wachstum über die Auswirkungen der Omikron-Variante und globalen Lieferkettenproblemen bis hin zum Auslaufen staatlicher Unterstützungsprogramme in den USA.Vor dem Hintergrund der künftigen Entwicklungsperspektiven habe der Morgan-Stanley-Analyst sein "overweight"-Rating für die PayPal-Aktie mit einem Kursziel von 190 Dollar bestätigt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspreche das rund 92 Prozent Luft nach oben. Faucette sei aber realistisch genug, um zu wissen, dass das nicht von heute auf morgen passiere und dass Anleger, die auf dieses Szenario würden setzen wollen, viel Geduld brauchen würden.Die PayPal-Aktie könne zu Wochenbeginn im freundlichen Gesamtmarkt mehr als zwei Prozent zulegen, das Chartbild habe sich durch den Kursrutsch der vergangenen Monate jedoch massiv eingetrübt. Sie koste inzwischen weniger als vor Ausbruch der Corona-Pandemie vor rund zwei Jahren. Enttäuschende Zahlen und der plötzliche Strategieschwenk hätten überdies viel Anlegervertrauen gekostet.Zwar scheine der Kurs längst überfällig für eine technische Gegenbewegung. Eine erste Rebound-Spekulation des "Aktionär" sei jedoch schnell wieder ausgestoppt worden.Ein Wiedereinstieg drängt sich aktuell nicht auf, zumal das Marktumfeld zumindest kurzfristig unberechenbar bleibt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2022)