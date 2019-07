Börsenplätze PayPal-Aktie:



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (12.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Mobile Payment setze sich immer stärker durch. Die Zahl der Nutzer in Deutschland sei im Vergleich zum Vorjahr kräftig gestiegen, so eine Studie der Postbank. 33 Prozent würden mittlerweile kontaktlos per Bank- oder Kreditkarte sowie mittels Smartphone oder -watch zahlen. Gut für PayPal - und gut für die PayPal-Aktionäre.Der Anteil derjenigen, die mobile Bezahlsysteme ablehnen würden, sei von 61 Prozent im vergangenen Jahr auf 47 Prozent geschrumpft, so eine Erkenntnis der Studie, für die Studie 3.126 Bundesbürger befragt worden seien.Platzhirsch beim kontaktlosen Bezahlen per Smartphone oder -watch sei PayPal. 51 Prozent der Deutschen, die diese Möglichkeiten nutzen würden, würden auf die Lösung des US-Unternehmens setzen. Mit deutlichem Abstand würden Google Pay mit 13, Payback Pay mit zwölf und Apple Pay mit elf Prozent folgen."Mobiles Bezahlen ist nicht mehr aufzuhalten", habe Thomas Brosch, Chief Digital Officer der Postbank, gesagt. "Getrieben vor allem durch jüngere Altersgruppen, setzen sich kontaktlose Bezahlmethoden immer stärker durch."Investierte Anleger lassen bei der Top-Aktie und Dauer-Empfehlung des "Aktionär" die Gewinne laufen, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 12.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link