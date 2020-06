Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

153,00 EUR +1,00% (23.06.2020, 14:57)



Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

153,50 EUR +2,47% (23.06.2020, 14:41)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

170,26 USD +3,59% (22.06.2020)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im vierten Quartal 2019 rund 3,46 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2019 einen Wert von 305 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (23.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die Aktie des Payment-Dienstes PayPal kenne derzeit kein Halten. Am Freitag habe das Papier bei 171,12 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Am gestrigen Dienstag sei die Aktie nur knapp darunter aus dem Handel gegangen. Beflügelt habe zuletzt unter anderem eine positive Einschätzung der Schweizer Großbank Credit Suisse. Diese habe das Kursziel für die Aktie von 140 Dollar auf 190 Dollar erhöht.Analyst Timothy Chiodo glaube, dass PayPal in der Branche am besten positioniert sei, um von der beschleunigten Umstellung auf digitale Bezahlsysteme zu profitieren. In Zeiten der Corona-Krise seien die Papiere auch eine Möglichkeit, um sich gegen mögliche weitere Schutzmaßnahmen abzusichern. Mit dem neuen Kursziel sehe Chiodo bei PayPal nun wieder Aufwärtspotenzial, auch wenn die Papiere erst am vergangenen Freitag jenseits der 170-Dollar-Marke in neue Rekordhöhen vorgedrungen seien. Sein Votum bleibe daher ein optimistisches "outperform".Bereits bei der Veröffentlichung der Q1-Zahlen im April habe PayPal über einen deutlichen Anstieg bei den Nutzerzahlen berichtet und für das zweite Quartal einen Zuwachs von 15 bis 20 Millionen in Aussicht gestellt. Im Gespräch mit Jim Cramer, Moderator der CNBC-Show "Mad Money", habe CEO Dan Schulman diese Zahl vor Kurzem bestätigt.Äußerst beeindrucken sei zudem, dass die neuen Nutzer auch noch deutlich aktiver seien: Während die tägliche Nutzung des Bezahldienstes über alle rund 325 Millionen Nutzer hinweg während der Corona-Krise um rund 20 Prozent gestiegen sei, liege sie bei der aktuellen Neukunden-Kohorte sogar 30 Prozent höher, habe der PayPal-Chef gesagt.Dabeibleiben - die langfristigen Wachstumsaussichten sind unverändert stark, so Marion Schlegel. (Analyse vom 23.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link