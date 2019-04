Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

94,10 EUR +2,48% (05.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

94,11 EUR +1,11% (05.04.2019, 17:58)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

105,4789 USD +0,98% (05.04.2019, 17:47)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (05.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Laut Andreas Deutsch sollte man Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Alphabet vergessen. Der wahre Börsenchamp der vergangenen Jahre heiße PayPal. Mit der Performance des Fintech-Musterkonzerns könnten auch die großen Player des Paymentsektors, Visa und MasterCard, nicht mithalten. Es gebe gute Gründe für eine positive Fortsetzung.Laut James Faucette, Analyst bei Morgan Stanley, seien sich Payment-Unternehmen und die FAANG-Konzerne ähnlicher, als viele glauben würden. "Alle profitieren vom mooreschen Gesetz", sage Faucette. Dieses Gesetz, 1965 von Intel-Mitgründer Gordon Moore veröffentlicht, besage, dass die Chip-Hersteller alle 18 Monate eine neue Chip-Generation auf den Markt bringen würden, der doppelt so schnell sei wie die Vorgängerversion. Die Kosten würden laut Moore in dieser Zeit unverändert bleiben. Demnach entstünden immer leistungsfähigere Geräte, ohne dass die Preise steigen würden. Sehr gut für die Chip-Konzerne wie Intel.Bei Chips sei das mooresche Gesetz mittlerweile an seine Grenzen geraten. Anders offensichtlich bei Tech und Payment, wo Innovationen und breitere Anwendungsbereiche für immer größeres Volumen sorgen würden. Faucette ziehe folgende Parallele: "Wenn sich die Handelsumsätze bei Visa verdoppeln, verdoppelt sich auf der Nettoumsatz."Die PayPal-Aktie sei mit einem KGV von 39 kein Schnäppchen mehr. Die hohe Bewertung sei aber gerechtfertigt, wenn man sich anschaue, welches Potenzial der Markt über viele Jahre noch habe. Die Dauer-Empfehlung des "Aktionär" stehe kurz vor dem Break auf ein neues Rekordhoch. Dabei bleiben, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der PayPal-Aktie. (Analyse vom 05.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: